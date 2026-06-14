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Murió el youtuber Gaspi en el choque de helicópteros que dejó 6 víctimas

El influencer argentino falleció en el accidente aéreo ocurrido en Brasil. También perdió la vida el productor audiovisual argentino Lucas Vignale y figura entre las víctimas el cantante estadounidense Oliver Tree.

El youtuber e influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, murió este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, que dejó un saldo de seis víctimas fatales.

Entre los fallecidos también se encuentra el productor audiovisual argentino Lucas Vignale, mientras que las autoridades brasileñas identificaron además al cantante estadounidense Oliver Tree entre los ocupantes de las aeronaves.

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El accidente se produjo a las 8:59 de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca. Según informaron los bomberos, los helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron a tierra a unos 100 metros de distancia entre sí. Una de las aeronaves cayó sobre un predio utilizado para estacionar vehículos eléctricos, provocando un incendio que afectó a decenas de automóviles.

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Los equipos de rescate hallaron inicialmente cinco cuerpos en una de las aeronaves y posteriormente localizaron una sexta víctima en el segundo helicóptero. No hubo sobrevivientes. Las autoridades brasileñas investigan las causas de la colisión.

Gaspi era una de las figuras más populares de las redes sociales argentinas, con millones de seguidores en Instagram y otras plataformas. En el último tiempo había ampliado su alcance internacional y había participado de distintos eventos vinculados al streaming y el entretenimiento digital.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en Argentina como en el exterior, especialmente entre los seguidores del creador de contenido y de Oliver Tree, cuya presencia entre las víctimas fue informada por la policía brasileña, según reportaron medios locales.

Las víctimas son:

Helicóptero PP-MAC

Alexandre Souza, el piloto.

Gaspar Prim, también conocido como Gaspi, youtuber argentino.

Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota, es un productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino de videos musicales.

Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

Helicóptero PR-DJJ

Charles Marsillac, piloto.

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