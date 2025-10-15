"
Rutas nacionales de San Juan: todas transitables pero con precaución

Las vías principales se encuentran en condiciones normales de circulación, aunque se recomienda extremar precauciones en sectores con badenes tras las recientes lluvias.

Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran actualmente en condiciones transitables. No obstante, las autoridades recomiendan extremar la precaución al conducir, especialmente en zonas donde existen badenes, ya que las recientes condiciones climáticas podrían haber afectado el estado del pavimento.

En detalle:

  • Ruta Nacional 40: Transitable en los tramos entre San Juan y Mendoza, así como en los sectores norte que conectan San Juan con Jáchal y desde Huaco hasta el límite con La Rioja.
  • Ruta Nacional 150: Condiciones normales entre Jáchal e Ischigualasto y entre Jáchal y Rodeo.
  • Ruta Nacional 153: Tramo en el Departamento Sarmiento sin inconvenientes.
  • Ruta Nacional 014: Correspondiente a la Avenida de Circunvalación de la ciudad de San Juan, transitables sin problemas.
  • Ruta Nacional 20: Entre San Juan y El Encón (San Luis) en buen estado.
  • Ruta Nacional 141: Conexión entre San Juan y Chepes, sin novedades.
  • Ruta Nacional 149: Tramo en Departamento Iglesia transitable; en Calingasta también transitables, pero con precaución por presencia de badenes.

