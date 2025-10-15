Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran actualmente en condiciones transitables. No obstante, las autoridades recomiendan extremar la precaución al conducir, especialmente en zonas donde existen badenes, ya que las recientes condiciones climáticas podrían haber afectado el estado del pavimento.
Rutas nacionales de San Juan: todas transitables pero con precaución
Las vías principales se encuentran en condiciones normales de circulación, aunque se recomienda extremar precauciones en sectores con badenes tras las recientes lluvias.