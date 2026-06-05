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El estado de las rutas sanjuaninas por la niebla densa y lloviznas

De acuerdo con el reporte vial emitido por distintas comisarías y dependencias policiales, las situaciones más complejas se registraron en rutas nacionales y provinciales afectadas por bancos de niebla de gran intensidad.

Las condiciones climáticas registradas durante la mañana de este miércoles generaron algunas complicaciones para la circulación vehicular en sectores del centro y sur de la provincia, donde la presencia de neblina y llovizna redujo considerablemente la visibilidad.

De acuerdo con el reporte vial emitido por distintas comisarías y dependencias policiales, las situaciones más complejas se registraron en rutas nacionales y provinciales afectadas por bancos de niebla de gran intensidad.

La Base Rural N°1 informó la presencia de lloviznas en su jurisdicción, mientras que la Base Las Tapias y la Comisaría 8° reportaron neblina durante las primeras horas de la jornada. En particular, sobre las rutas 40 y 60 se observó una importante reducción de la visibilidad debido a la niebla densa.

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Desde la Comisaría 8° señalaron además que las condiciones se vieron agravadas por lloviznas y una marcada presencia de neblina en la Ruta Nacional 60, por lo que recomendaron extremar las precauciones al momento de conducir.

Por otra parte, la Comisaría 15° informó cielo nublado en su área de cobertura, aunque sin inconvenientes significativos para el tránsito.

neblina san juan- 5 de junio 2026 (4)

En contraste, otras zonas de la provincia registraron condiciones más favorables. Las comisarías 14°, 16°, 21°, 22° y 33°, junto con la dependencia de Villa Mercedes, reportaron cielo despejado y rutas transitables, sin novedades ni complicaciones para los conductores.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con prudencia, mantener una distancia segura entre vehículos y utilizar las luces reglamentarias en aquellos sectores donde la visibilidad continúa reducida por la presencia de niebla.

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