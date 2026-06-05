El estado de las rutas sanjuaninas por la niebla densa y lloviznas

Desde la Comisaría 8° señalaron además que las condiciones se vieron agravadas por lloviznas y una marcada presencia de neblina en la Ruta Nacional 60, por lo que recomendaron extremar las precauciones al momento de conducir.

Por otra parte, la Comisaría 15° informó cielo nublado en su área de cobertura, aunque sin inconvenientes significativos para el tránsito.

neblina san juan- 5 de junio 2026 (4)

En contraste, otras zonas de la provincia registraron condiciones más favorables. Las comisarías 14°, 16°, 21°, 22° y 33°, junto con la dependencia de Villa Mercedes, reportaron cielo despejado y rutas transitables, sin novedades ni complicaciones para los conductores.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con prudencia, mantener una distancia segura entre vehículos y utilizar las luces reglamentarias en aquellos sectores donde la visibilidad continúa reducida por la presencia de niebla.