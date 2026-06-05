Las condiciones climáticas registradas durante la mañana de este miércoles generaron algunas complicaciones para la circulación vehicular en sectores del centro y sur de la provincia, donde la presencia de neblina y llovizna redujo considerablemente la visibilidad.
El estado de las rutas sanjuaninas por la niebla densa y lloviznas
De acuerdo con el reporte vial emitido por distintas comisarías y dependencias policiales, las situaciones más complejas se registraron en rutas nacionales y provinciales afectadas por bancos de niebla de gran intensidad.