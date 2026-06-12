En el debut, Canadá sufrió, pero encontró el empate en el cierre ante Bosnia

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En el inicio del complemento, Canadá intensificó la presión y estuvo muy cerca de alcanzar el empate. A los 53 minutos, un remate con destino de gol fue despejado sobre la línea por Sead Kolasinac luego de pegar en el travesaño.

Bosnia también tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja mediante Ermedin Demirovic, pero el delantero demoró la definición y permitió la recuperación del arquero Maxime Crépeau.

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Con solo dos minutos en cancha, Cyle Larin igualó el partido para los locales ante Bosnia.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/1efEqQzYdp — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

La insistencia canadiense encontró recompensa a los 78 minutos, cuando Cyle Larin apareció dentro del área para definir con precisión y marcar el 1-1 que hizo estallar a los hinchas presentes en Toronto.

Hasta ese momento, el equipo local había generado suficientes situaciones como para justificar la igualdad. Bosnia, en tanto, sostenía la ventaja gracias a despejes providenciales y una actuación defensiva muy sólida.

Durante el segundo tiempo también se produjo una de las primeras aplicaciones de las nuevas reglas del torneo. El árbitro argentino Facundo Tello sancionó a Bosnia por exceder el tiempo permitido para ejecutar un saque lateral y otorgó la posesión al conjunto canadiense.

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Con el empate, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo B, una zona que completan Qatar y Suiza.

Para Canadá, el resultado deja sensaciones positivas por la reacción mostrada en el segundo tiempo y por haber evitado una derrota en su debut ante su público. Bosnia, en cambio, dejó escapar una ventaja que sostuvo durante casi una hora y deberá buscar la recuperación en su próxima presentación.