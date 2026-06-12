"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Canadá

En el debut, Canadá sufrió, pero encontró el empate en el cierre ante Bosnia

El seleccionado anfitrión igualó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto. Comenzó perdiendo, pero encontró la igualdad en el tramo final y sumó en su estreno mundialista.

Canadá tuvo que trabajar más de la cuenta en su presentación en el Mundial 2026. Después de comenzar en desventaja y sufrir durante varios pasajes del encuentro, el seleccionado anfitrión logró rescatar un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium, por la primera fecha del Grupo B.

Tras la ceremonia inaugural realizada en suelo canadiense, el conjunto dirigido por Jesse Marsch asumió el protagonismo desde el inicio y monopolizó gran parte de la posesión. Sin embargo, la efectividad estuvo del lado europeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065516338508898371?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065516338508898371%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foctopodo.cadena3.com%2Fadmin%2Fpost_abm.asp%3Faccion%3DActualizarcodigo%3D561919titulo%3Dcanadusuario%3Donline%3Did_categoria%3Dorder_by%3D&partner=&hide_thread=false

A los 20 minutos del primer tiempo, Bosnia golpeó en una de sus primeras aproximaciones. Jovo Lukic aprovechó una acción de pelota parada y estableció el 1-0, sorprendiendo al público local. El seleccionado norteamericano intentó reaccionar rápidamente, aunque se encontró con una defensa sólida y una destacada actuación del arquero Nikola Vasilj, una de las figuras de la noche.

Te puede interesar...

image

En el inicio del complemento, Canadá intensificó la presión y estuvo muy cerca de alcanzar el empate. A los 53 minutos, un remate con destino de gol fue despejado sobre la línea por Sead Kolasinac luego de pegar en el travesaño.

Bosnia también tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja mediante Ermedin Demirovic, pero el delantero demoró la definición y permitió la recuperación del arquero Maxime Crépeau.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065535612367597874?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065535612367597874%7Ctwgr%5E1a7c468bf75e3655175a9368f5d3a0cc2a56a99e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cadena3.com%2F&partner=&hide_thread=false

La insistencia canadiense encontró recompensa a los 78 minutos, cuando Cyle Larin apareció dentro del área para definir con precisión y marcar el 1-1 que hizo estallar a los hinchas presentes en Toronto.

Hasta ese momento, el equipo local había generado suficientes situaciones como para justificar la igualdad. Bosnia, en tanto, sostenía la ventaja gracias a despejes providenciales y una actuación defensiva muy sólida.

Durante el segundo tiempo también se produjo una de las primeras aplicaciones de las nuevas reglas del torneo. El árbitro argentino Facundo Tello sancionó a Bosnia por exceder el tiempo permitido para ejecutar un saque lateral y otorgó la posesión al conjunto canadiense.

image

Con el empate, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo B, una zona que completan Qatar y Suiza.

Para Canadá, el resultado deja sensaciones positivas por la reacción mostrada en el segundo tiempo y por haber evitado una derrota en su debut ante su público. Bosnia, en cambio, dejó escapar una ventaja que sostuvo durante casi una hora y deberá buscar la recuperación en su próxima presentación.

Temas

Te puede interesar