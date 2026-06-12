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El parte médico de Tagliafico y cómo sigue el Dibu, las novedades en la Selección

La Selección Argentina realizó este jueves una nueva sesión de entrenamiento en el predio del Sporting Kansas.

La Selección Argentina realizó este jueves una nueva sesión de entrenamiento en el predio del Sporting Kansas. Los primeros ejercicios se llevaron a cabo dentro del gimnasio bajo las órdenes de los preparadores físicos que, luego, movieron al grupo durante 15 minutos en campo ante la mirada de la prensa acreditada.

La segunda mitad fue específicamente abordada por Lionel Scaloni y sus asistentes, en la cual hicieron movimientos futbolísticos y trabajos de fútbol en espacio reducido.

Parte médico

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El jugador Nicolás Tagliafico, con una sobrecarga en el gemelo, hizo labores específicas junto a uno de los fisioterapeutas del plantel, en gimnasio y en campo. En tanto, Nicolás Paz, llevó a cabo trabajos de recuperación en gimnasio y un bloque en cancha, acompañado por otro de los kinesiólogos del equipo.

Emiliano “Dibu” Martínez fue sometido a nuevos estudios médicos para evaluar la evolución de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha y los resultados fueron alentadores por lo que practicó con normalidad con miras al debut mundialista.

La resonancia magnética confirmó una evolución favorable de la lesión y permitió que el arquero campeón del mundo volviera a entrenarse con guantes junto al resto del plantel, alimentando las expectativas de cara al debut frente a Argelia.

El estudio realizado en Kansas City mostró que la fractura comenzó a consolidarse correctamente y que ya se está formando el callo óseo, una señal positiva dentro del proceso de recuperación. A partir de este resultado, el arquero de la Selección Argentina pudo reincorporarse a los trabajos grupales y realizar ejercicios específicos bajo la supervisión del cuerpo médico.

Aunque deberá continuar utilizando una protección especial en el dedo afectado, todo indica que llegará en condiciones para ser titular el próximo martes 16 de junio frente a Argelia, en el primer partido del Grupo J del Mundial 2026. Los próximos entrenamientos serán determinantes para confirmar su presencia desde el arranque.

FUENTE: Noticias Argentinas

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