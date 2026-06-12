Messi revolucionó las redes con una canción del Indio Solari

El fragmento elegido también generó múltiples lecturas por el contexto deportivo del rosarino, que atraviesa su última Copa del Mundo y llega al torneo con una fuerte carga simbólica después de la consagración en Qatar 2022.

Días atrás, además, se había conocido un audio inédito que Solari le había grabado a Messi, en el que le agradecía por los buenos momentos vividos y lo alentaba a ir por otro título mundial.

Messi ya se había expresado por la muerte del músico con un mensaje breve y sentido en redes sociales: “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, acompañado por una imagen del artista.

La Selección argentina también había homenajeado al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras Lionel Scaloni envió sus condolencias y remarcó que se trataba de “una pérdida importante” para el país.