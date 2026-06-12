Lionel Messi revolucionó las redes sociales al compartir un video de los entrenamientos de la Selección argentina musicalizado con una canción del Indio Solari, en plena preparación del equipo de Lionel Scaloni para el debut en el Mundial 2026.
Messi revolucionó las redes con una canción del Indio Solari
La publicación no pasó inadvertida entre los hinchas, ya que apareció en medio de la conmoción popular por la muerte del Indio y a pocos días del estreno de la Selección en la Copa del Mundo, donde Messi volverá a liderar al campeón vigente.