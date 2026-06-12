Las exportaciones mineras crecieron 84% en el primer cuatrimestre

El litio lideró el crecimiento

Entre los principales complejos exportadores se destacó el litio, que registró un crecimiento interanual de 137,8% en términos de valor.

La mejora estuvo acompañada por una fuerte expansión de las exportaciones de minerales metalíferos, que aumentaron 77,6% frente al mismo período del año pasado.

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Las exportaciones mineras crecieron 84,3% en el primer cuatrimestre del año en relación a igual período de 2025, totalizando USD3.254 millones y alcanzando un récord histórico para… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 12, 2026

El desempeño refleja la consolidación de Argentina como uno de los principales productores mundiales de litio, en paralelo con el avance de proyectos en Salta, Catamarca y Jujuy, así como la recuperación de las exportaciones vinculadas al oro, la plata y el cobre.

La minería viene ganando peso dentro de la estructura exportadora argentina y se consolida como uno de los sectores con mayor potencial de generación de divisas para los próximos años.

China y Estados Unidos impulsan la demanda

En materia de destinos, los mayores incrementos se registraron en los principales mercados consumidores de minerales estratégicos.

Las exportaciones mineras hacia China crecieron 187% interanual, mientras que los envíos a Estados Unidos aumentaron 101%.

También se destacaron Corea del Sur, con una expansión de 99%; Alemania, con un crecimiento de 97%; y Canadá, donde las exportaciones avanzaron 68%.

La demanda de minerales críticos vinculados a la transición energética, la electromovilidad y la industria tecnológica continúa siendo uno de los principales motores del comercio internacional del sector.

Un sector clave para el ingreso de divisas

El récord exportador llega en momentos en que la minería concentra una parte importante de los proyectos de inversión que ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según los datos oficiales del Gobierno, de los 16 proyectos aprobados bajo el régimen, nueve corresponden a iniciativas mineras vinculadas al litio, cobre, oro y plata.

Entre ellos se destacan Los Azules en San Juan, Rincón en Salta, la ampliación de Cauchari-Olaroz en Jujuy, Hombre Muerto Oeste y Minera del Altiplano en Catamarca, además de proyectos auríferos en San Juan y el NOA.

La combinación de mayores exportaciones, nuevas inversiones y expansión productiva posiciona a la minería como uno de los sectores con mayor capacidad para incrementar el ingreso de dólares a la economía argentina durante los próximos años.