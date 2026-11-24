El respaldo llegó en una jornada marcada por la presión sobre los mercados. El dólar oficial superó los $1.600, su cotización más elevada de 2026, después de cuatro ruedas consecutivas de aumentos. El riesgo país, en tanto, alcanzó los 1.106 puntos básicos.

Frente a ese escenario, Ravier defendió el programa económico y aseguró que permitió ordenar las variables macroeconómicas. También atribuyó parte de las dificultades al contexto internacional, la incertidumbre financiera y el aumento del precio del petróleo.

"Este Gobierno recibió el riesgo país arriba de los 2.500 puntos", recordó el vocero, quien sostuvo que el indicador había logrado bajar alrededor de 500 puntos antes de la reciente escalada.

La explicación del Gobierno sobre la recesión

La otra definición fuerte de la conferencia llegó cuando le preguntaron si Argentina había entrado en recesión técnica. Ravier evitó confirmar esa posibilidad y cuestionó que los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) permitan anticipar por sí solos el resultado del trimestre.

"No lo podemos confirmar", respondió. Según explicó, para establecer si hubo dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI) será necesario esperar la publicación del informe correspondiente al período julio-septiembre.

El vocero también planteó que el EMAE podría no reflejar completamente el movimiento de la economía informal. «Puede ser que cuando llegue el dato de PBI del tercer trimestre no termine siendo negativo», sostuvo.

La explicación oficial aparece después de que el INDEC informara que la actividad económica creció 1,1% en septiembre respecto de agosto. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar las caídas anteriores y el balance del tercer trimestre quedó por debajo del período previo.

El segundo trimestre ya había cerrado con una contracción del 0,6%. Por eso, la publicación del PBI prevista para el 16 de diciembre será clave para determinar si se confirma la recesión técnica.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su respaldo a Caputo y apuesta a que la recuperación de la actividad se consolide durante los últimos meses del año.