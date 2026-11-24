El resultado se suma a la contracción del 0,6% que había registrado el Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre, entre abril y junio. La combinación de ambos períodos configura lo que habitualmente se denomina recesión técnica: dos trimestres consecutivos de caída de la actividad en la medición desestacionalizada.

De todos modos, la confirmación oficial llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el INDEC publique el informe del PBI correspondiente al tercer trimestre. Hasta entonces, los datos del EMAE permiten anticipar el resultado, pero no reemplazan la medición trimestral definitiva.

Los sectores que crecieron y los que retrocedieron

El deterioro de la actividad no alcanzó a todas las ramas de la economía por igual. En septiembre, cinco de los 15 sectores relevados por el INDEC mostraron subas interanuales. Entre ellos se destacaron la explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 11,1%, y la construcción, que avanzó 3,5%.

En cambio, diez sectores registraron retrocesos. Las mayores caídas se observaron en pesca, con un desplome del 48,6%; intermediación financiera, con una baja del 11,5%; e industria manufacturera, que retrocedió 1,8%. Estos rubros estuvieron entre los que más incidieron negativamente en el resultado general.

Qué espera el Gobierno para los próximos meses

El ministro de Economía, Luis Caputo, había reconocido días atrás que las proyecciones oficiales sobre los llamados «mejores 18 meses» no llegaron a concretarse. El funcionario atribuyó ese escenario a factores internacionales y a la incertidumbre política, aunque sostuvo que desde agosto comenzaba a observarse una recuperación.

Las perspectivas para el cierre del año también reflejan un cambio respecto de las estimaciones iniciales. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado a comienzos de 2026 un crecimiento anual del 3,5%. En la encuesta difundida a fines de octubre, esa previsión se había reducido al 0,7%.

El comportamiento de la actividad durante el último trimestre será clave para determinar si el repunte de septiembre logra sostenerse y cuánto terreno puede recuperar la economía antes de finalizar el año.