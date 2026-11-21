Un procedimiento policial realizado en el departamento Rivadavia terminó con la aprehensión de un joven de 18 años y el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera. El episodio se registró en la zona de La Bebida, más precisamente en la plaza del barrio Marquesado II, adonde los efectivos fueron comisionados a raíz de una gresca entre dos hombres.
Cayó un joven armado con una tumbera cargada luego de una pelea en Rivadavia
Un joven de 18 años fue aprehendido en el barrio Marquesado II, en La Bebida, departamento Rivadavia, luego de protagonizar una gresca en una plaza e intentar escapar de la Policía.