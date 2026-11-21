Al arribar al espacio verde, uno de los protagonistas emprendió la fuga hacia el interior del vecindario. En medio de la corrida, y al notar la presencia de los uniformados, el sujeto arrojó un arma de fabricación casera tipo tumbera, pintada de color amarillo y gris y aparentemente construida con caños de gas.

A los pocos metros, en inmediaciones de calle Santiago del Estero y calle Proyectada, los policías lograron interceptar y reducir al joven de 18 años. En el lugar también se procedió al secuestro del arma descartada, constatándose que poseía un cartucho calibre 12/70 listo en su interior.