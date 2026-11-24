Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada en Vallecito, Caucete, cuando fue sorprendido mientras robaba dinero de una alcancía del paraje. Al requisarlo, efectivos de la Policía Rural encontraron que llevaba $684.360 en efectivo.
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Lo sorprendieron robando una alcancía en Vallecito y tenía más de $680 mil
Un hombre de 34 años fue sorprendido durante la madrugada mientras sustraía dinero de una alcancía en Vallecito. La Policía Rural le secuestró $684.360 y quedó a disposición de Flagrancia.