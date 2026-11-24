El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Rural N.º 1. Según la información policial, los efectivos observaron al sospechoso arrodillado junto a una de las alcancías del lugar y advirtieron que estaba sacando dinero de su interior.

Al entrevistarlo, constataron que la puerta de acceso había sido violentada. Ante esa situación, los uniformados lo aprehendieron y le secuestraron el dinero que llevaba consigo.