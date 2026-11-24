Tres personas, entre ellas un adolescente de 17 años, fueron aprehendidas durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre, acusadas de participar en un robo en una vivienda del barrio El Jilguero, en La Bebida, Rivadavia. Durante el procedimiento, la Policía recuperó distintos objetos que habrían sido sustraídos del domicilio.
Tres detenidos tras un robo en una vivienda de Rivadavia, uno tiene 17 años
Tres personas fueron aprehendidas durante la madrugada de este lunes en el barrio El Jilguero, en La Bebida. La Policía secuestró herramientas, electrodomésticos, ropa y otros elementos que habrían sido sustraídos de una vivienda.