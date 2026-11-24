El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 34ª y se concretó alrededor de las 3.29. Según la información policial, varios sujetos habrían ingresado a la propiedad y se llevaron distintos efectos del interior. Cuando llegaron los efectivos, aprehendieron a tres sospechosos y secuestraron los elementos.

Entre los objetos recuperados había una pala y un pico con cabos de madera, un monitor de computadora marca LG, una caña de pescar y un secarropas marca Ciclón. También encontraron una campera azul y una remera térmica Nike, además de dos pares de zapatillas Adidas.