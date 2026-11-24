La "Gloria" viene de clasificar a los cuartos de final tras vencer a Huracán por 2-1, en un partido en el que ejerció de local en el recinto Mario Alberto Kempes. En los últimos días se especuló con que volvería a disputar el encuentro ante el "Millonario" en el estadio mundialista, debido a que podría albergar a una gran cantidad de hinchas visitantes y al deterioro del césped causado por los shows realizados hace unos días.

Instituto tiene como nuevo rival a River para disputar los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura, en busca del pase a las semifinales. Los cordobeses se quedaron con la ventaja deportiva para disputar el partido con su gente tras quedar en una mejor posición (1° en la zona A) que el "Millonario" (4° en la zona B) en la fase de grupos.