FUENTE: Agencia NA
“Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días”, afirmó el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, tras la clasificación del equipo a la próxima instancia del certamen.
La situación quedó expuesta luego del desmontaje de las estructuras utilizadas para una serie de recitales de Tan Biónica y María Becerra, que dejaron visibles daños en el césped del estadio ubicado en el barrio de Alta Córdoba.
Pese a esto, "La Gloria" confirmó este martes, a través de sus redes, que jugará como local en el Monumental Pdte. Perón. Lo hizo con un video junto a sus hinchas y el mensaje: "Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".
El partido está previsto para el próximo fin de semana, con el 28 de noviembre como fecha tentativa, aunque la programación definitiva aún debe ser confirmada por la Liga Profesional.