Ráfagas intensas y un susto en Santa Lucía: cayó un árbol sobre una casa

Ante el aviso, personal del Cuartel N° 5 de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía se hizo presente en el lugar y trabajó de manera inmediata para retirar el árbol, despejar la entrada y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en la vivienda. Tras las tareas, los moradores pudieron salir sin inconvenientes.

Según el parte oficial, los daños se concentraron en la parte superior del techo cobertor, sin comprometer la estructura principal de la casa. No se reportaron heridos ni víctimas.

Desde el cuerpo de bomberos reiteraron la importancia de extremar precauciones durante episodios de viento intenso y dar aviso inmediato ante situaciones que representen un riesgo, especialmente en zonas con árboles de gran tamaño.

image

El viento sur y el cambio de tiempo

Durante la jornada del viernes, San Juan registró el ingreso de viento sur con ráfagas intensas y tierra en suspensión, lo que generó una baja marcada de la temperatura tras varios días de calor y alta humedad. El fenómeno anticipa un alivio térmico para el fin de semana, con máximas previstas en torno a los 31 grados y mínimas nocturnas cercanas a los 22, valores más moderados en comparación con jornadas anteriores.