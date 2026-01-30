Ráfagas intensas y un susto en Santa Lucía: cayó un árbol sobre una casa
Las intensas ráfagas del viento sur provocaron la caída de un árbol sobre una vivienda en Santa Lucía. No hubo heridos y Bomberos Voluntarios lograron liberar los accesos.
Las fuertes ráfagas de viento sur que se registraron durante la tarde del viernes en San Juan generaron un episodio de riesgo en el departamento Santa Lucía, donde un árbol de gran porte se desplomó sobre una vivienda, causando daños materiales pero sin personas lesionadas.
El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en Villa 12 de Octubre, cuando Ariel Ortiz (50) solicitó asistencia al advertir que un sauce de unos 50 años había cedido por la fuerza del viento y cayó sobre su casa, ubicada en calle Candallo s/n. El impacto afectó sectores del inmueble y estructuras anexas del terreno.
Como consecuencia del desplome, los accesos al domicilio quedaron completamente bloqueados, lo que dejó a los ocupantes momentáneamente sin poder salir. La situación generó un estado de conmoción, aunque sin lesiones.
Ante el aviso, personal del Cuartel N° 5 de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía se hizo presente en el lugar y trabajó de manera inmediata para retirar el árbol, despejar la entrada y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en la vivienda. Tras las tareas, los moradores pudieron salir sin inconvenientes.
Según el parte oficial, los daños se concentraron en la parte superior del techo cobertor, sin comprometer la estructura principal de la casa. No se reportaron heridos ni víctimas.
Desde el cuerpo de bomberos reiteraron la importancia de extremar precauciones durante episodios de viento intenso y dar aviso inmediato ante situaciones que representen un riesgo, especialmente en zonas con árboles de gran tamaño.
El viento sur y el cambio de tiempo
Durante la jornada del viernes, San Juan registró el ingreso de viento sur con ráfagas intensas y tierra en suspensión, lo que generó una baja marcada de la temperatura tras varios días de calor y alta humedad. El fenómeno anticipa un alivio térmico para el fin de semana, con máximas previstas en torno a los 31 grados y mínimas nocturnas cercanas a los 22, valores más moderados en comparación con jornadas anteriores.