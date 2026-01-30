El acusado de abusar de dos hermanas quedó detenido en el Penal

La denuncia y el proceso judicial

El caso salió a la luz el pasado domingo, cuando las niñas, de 10 y 7 años, le confesaron lo sucedido a su madre. Tras llevarlas al hospital, fueron trasladadas a la sede de ANIVI, donde los médicos legistas las examinaron y se activó el protocolo judicial. La fiscalía calificó el hecho como abuso sexual gravemente ultrajante.

Durante la audiencia, Mercado optó por no declarar. El juez estableció un plazo de un año para la investigación penal preparatoria y ordenó la realización de entrevistas videograbadas (Cámara Gesell), donde las víctimas serán escuchadas próximamente por un equipo de psicólogas especializadas. El acusado ya contaba con antecedentes delictivos por robo y amenazas, aunque no poseía condenas previas.