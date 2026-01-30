Durante la mañana de este viernes dictaron prisión preventiva para Mercado (37), el sujeto acusado de haber abusado sexualmente de dos hermanas en el interior del Lote Hogar 33, en Rawson. Tras la audiencia de formalización, el magistrado interviniente ordenó el traslado inmediato del imputado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido por un plazo inicial de 30 días.
El acusado de abusar de dos hermanas quedó detenido en el Penal
Se trata de un hombre de apellido Mercado, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra las menores de 10 y 7 años.