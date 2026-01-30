"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > hermanas

El acusado de abusar de dos hermanas quedó detenido en el Penal

Se trata de un hombre de apellido Mercado, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra las menores de 10 y 7 años.

Durante la mañana de este viernes dictaron prisión preventiva para Mercado (37), el sujeto acusado de haber abusado sexualmente de dos hermanas en el interior del Lote Hogar 33, en Rawson. Tras la audiencia de formalización, el magistrado interviniente ordenó el traslado inmediato del imputado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido por un plazo inicial de 30 días.

La denuncia y el proceso judicial

El caso salió a la luz el pasado domingo, cuando las niñas, de 10 y 7 años, le confesaron lo sucedido a su madre. Tras llevarlas al hospital, fueron trasladadas a la sede de ANIVI, donde los médicos legistas las examinaron y se activó el protocolo judicial. La fiscalía calificó el hecho como abuso sexual gravemente ultrajante.

Durante la audiencia, Mercado optó por no declarar. El juez estableció un plazo de un año para la investigación penal preparatoria y ordenó la realización de entrevistas videograbadas (Cámara Gesell), donde las víctimas serán escuchadas próximamente por un equipo de psicólogas especializadas. El acusado ya contaba con antecedentes delictivos por robo y amenazas, aunque no poseía condenas previas.

Te puede interesar...

Leé también: Quedó grave tras intentar incendiar la casa del presunto abusador de sus hijas

Un drama familiar paralelo

Mientras avanza la causa penal, la familia de las víctimas atraviesa un momento crítico. El padre de las menores se encuentra internado en estado delicado en el Hospital Guillermo Rawson. Según fuentes judiciales, el hombre resultó brutalmente golpeado en un incidente derivado del caso: tras conocerse el abuso, habría intentado quemar la vivienda de los padres de Mercado, momento en el que fue atacado por familiares del presunto abusador.

El Ministerio Público Fiscal continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la mecánica de los hechos denunciados y asegurar el resguardo de las menores damnificadas.

Temas

Te puede interesar