Ullum: cinco familias se autoevacuaron tras las intensas lluvias y desbordes

Situación en el Barrio Dique

Según la última actualización de datos, en el Barrio Dique, ubicado en el departamento Ullum, un total de cinco familias decidieron autoevacuarse. El desborde de cauces y la bajada de creciente en la zona generaron condiciones de riesgo que motivaron a los vecinos a abandonar sus hogares preventivamente.

Operativos de asistencia en Iglesia y Zonda

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los municipios, activó operativos de asistencia inmediata en las localidades más castigadas por el fenómeno climático. Las tareas de auxilio se concentran actualmente en el sur de Iglesia, abarcando: