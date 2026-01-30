"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ullum

Ullum: cinco familias se autoevacuaron tras las intensas lluvias y desbordes

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmó que, si bien no hay evacuados oficiales, en el Barrio Dique se registró el desplazamiento de cinco grupos familiares.

El temporal que azotó a la provincia durante la noche del jueves 29 de enero dejó consecuencias directas en los departamentos del oeste sanjuanino. Aunque el informe oficial indica que no fue necesario el traslado de personas a centros de evacuación gubernamentales, en Ullum la fuerza de las crecientes obligó a familias a tomar medidas por cuenta propia.

Situación en el Barrio Dique

Según la última actualización de datos, en el Barrio Dique, ubicado en el departamento Ullum, un total de cinco familias decidieron autoevacuarse. El desborde de cauces y la bajada de creciente en la zona generaron condiciones de riesgo que motivaron a los vecinos a abandonar sus hogares preventivamente.

Operativos de asistencia en Iglesia y Zonda

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con los municipios, activó operativos de asistencia inmediata en las localidades más castigadas por el fenómeno climático. Las tareas de auxilio se concentran actualmente en el sur de Iglesia, abarcando:

Te puede interesar...

  • Bella Vista

  • El Tambillo

  • El Arenal

  • Villa Iglesia

  • Zonda (Localidad del departamento Iglesia)

Protocolo preventivo activo

Desde el Gobierno informaron que en el resto de los departamentos no se han registrado requerimientos de ayuda hasta el momento. No obstante, debido a que la alerta meteorológica continúa vigente, se mantienen activos los protocolos de emergencia. Equipos técnicos ministeriales realizan el seguimiento de las necesidades estructurales y alimentarias en las zonas donde las lluvias fueron más intensas.

Temas

Te puede interesar