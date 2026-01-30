El temporal que azotó a la provincia durante la noche del jueves 29 de enero dejó consecuencias directas en los departamentos del oeste sanjuanino. Aunque el informe oficial indica que no fue necesario el traslado de personas a centros de evacuación gubernamentales, en Ullum la fuerza de las crecientes obligó a familias a tomar medidas por cuenta propia.
Ullum: cinco familias se autoevacuaron tras las intensas lluvias y desbordes
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmó que, si bien no hay evacuados oficiales, en el Barrio Dique se registró el desplazamiento de cinco grupos familiares.