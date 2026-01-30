Una tormenta con vientos y lluvia afecta a Gran Mendoza y Valle de Uco

El viento fue la característica más marcada hasta ahora, acompañado de nubes cargadas de polvo y polvo en suspensión que oscurecieron el ambiente y anticiparon el ingreso de un frente tormentoso.

Como consecuencia, se registró una importante cantidad de árboles, ramas y cables caídos, por lo que se informó de la interrupción total del servicio del Metrotranvía a raíz de esta situación.

Embed - Complicaciones en el tránsito en los principales accesos de Mendoza por las tormentas

En Tupungato, las calles del centro lucieron completamente inundadas al poco tiempo de comenzada la intensa tormenta, como se puede observar en el siguiente video.

Lo mismo sucedió en otros departamentos del Gran Mendoza. Incluso los accesos se vieron desbordados y los conductores se ubicaron debajo de los puentes para resguardarse de la granizada.

En Godoy Cruz, las abundantes precipitaciones generaron la filtración de agua en un sector del centro comercial Palmares, donde los clientes miraban asombrados lo que estaba sucediendo porque justamente esa zona fue la última en ser inaugurada.

Embed - El viento arrancó un panel solar en la Universidad Maza

Según los pronósticos y alertas meteorológicas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad continuará durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias, actividad eléctrica y ráfagas fuertes, sobre todo en el Gran Mendoza, Valle de Uco y otros oasis de la provincia.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

En los alrededores del penal de Boulogne Sur Mer y de San Felipe unos 10 autos quedaron prácticamente tapados por el agua.

Embed - Un árbol cayó en plena calle Patricias Mendocinas, de Ciudad de Mendoza

A raíz del pronóstico para el fin de semana, las autoridades del corredor bioceánico informaron el cierre del Paso Cristo Redentor desde las 22 en Uspallata y durante todo el sábado. El domingo se informará sobre la reapertura o no de acuerdo a las condiciones climáticas.

Durante la tarde también se conoció la noticia de que una topadora quedó atrapada por el agua en el río Mendoza y su conductor quedó colgado de un cable de un puente en la Ruta 40. Así permaneció por más de un hora hasta que lograron evacuarlo. Su acompañante logró salvarse a tiempo.