Los motivos por los que Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro

Paula Varela confirmó la separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani y reveló los dramáticos motivos.

Después de varias idas y vueltas, finalmente se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro. La noticia fue anunciada por Paula Varela en Intrusos (América TV), quien dio detalles sobre la decisión que tomó la actriz.

"Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. La que tomó la decisión fue ella. Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, fue lo que más le jodió", aseguró la periodista.

Varela profundizó en la explicación y señaló: "Lo que me decía es, no es el cuerno en sí, que eso se puede hablar en pareja, uno puede perdonar, no perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con toda esta cosa mediática. Ella se vio envuelta y dijo: 'Esto no es para mí, me corro'. Se quieren un montón".

Incluso reveló que, pese a la separación, Siciliani fue comprensiva con Castro: "De hecho, ella le dijo a él: 'No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre'".

En cuanto a los proyectos compartidos, Varela contó qué sucederá con la casa que estaban construyendo en la Costa: "Se va a disolver, cada uno se quedará con lo suyo. No hay un problema ahí. No convivían, así que tampoco".

La periodista también remarcó: "Ellos medio que se separaron en el momento que ella llega a Buenos Aires y él se queda en Mar del Plata".

Por último, la panelista agregó: "Se deben una charla, la van a tener seguramente cuando él venga. Creo que en estos días ya está volviendo. Pero ella decidió correrse, dar un paso al costado por lo mediático. Lo quiere un montón. Seguirán siendo amigos. Va a estar ahí cuando él lo necesite".

FUENTE: PrimiciasYa

