Los motivos por los que Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro

Incluso reveló que, pese a la separación, Siciliani fue comprensiva con Castro: "De hecho, ella le dijo a él: 'No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre'".

En cuanto a los proyectos compartidos, Varela contó qué sucederá con la casa que estaban construyendo en la Costa: "Se va a disolver, cada uno se quedará con lo suyo. No hay un problema ahí. No convivían, así que tampoco".

La periodista también remarcó: "Ellos medio que se separaron en el momento que ella llega a Buenos Aires y él se queda en Mar del Plata".

Por último, la panelista agregó: "Se deben una charla, la van a tener seguramente cuando él venga. Creo que en estos días ya está volviendo. Pero ella decidió correrse, dar un paso al costado por lo mediático. Lo quiere un montón. Seguirán siendo amigos. Va a estar ahí cuando él lo necesite".