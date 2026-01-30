YPF comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la incorporación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como Director Titular en representación del Estado Nacional, en el marco de las Acciones Clase A que posee el sector público en la compañía.
Manuel Adorni fue nombrado director de YPF en representación estatal
YPF informó a la CNV la designación de Manuel Adorni como director titular por el Estado. El cargo incluye la Acción de Oro y se suma a un reordenamiento del Directorio tras renuncias previas.