"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > YPF

Manuel Adorni fue nombrado director de YPF en representación estatal

YPF informó a la CNV la designación de Manuel Adorni como director titular por el Estado. El cargo incluye la Acción de Oro y se suma a un reordenamiento del Directorio tras renuncias previas.

YPF comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la incorporación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como Director Titular en representación del Estado Nacional, en el marco de las Acciones Clase A que posee el sector público en la compañía.

image

La designación fue cursada por el accionista Clase A —Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía— y establece que Adorni ocupará el cargo con mandato vigente hasta que la Asamblea de Accionistas elija nuevas autoridades. La función conlleva la Acción de Oro, que otorga al Estado una herramienta de intervención en decisiones estratégicas.

En la misma instancia societaria se aceptaron las renuncias de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi como Directores Titulares por la Clase D, presentadas por motivos personales. A su vez, la Comisión Fiscalizadora de esa clase designó a Guillermo Francos y Martín Maquieyra como nuevos Directores Titulares.

Te puede interesar...

image

Desde la empresa se precisó que los directores designados no percibirán honorarios por su rol en el Directorio, manteniendo únicamente las remuneraciones correspondientes a sus funciones públicas. La comunicación formal también indicó que la actualización de autoridades se reflejará en los registros oficiales de la compañía y en la Bolsa de Nueva York en los próximos días.

image

Con estos cambios, la integración del Directorio Titular quedó conformada por:

  • Clase A (Estado, con Acción de Oro): Manuel Adorni.

  • Clase D: Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Martín Maquieyra, Eduardo Alberto Ottino, Guillermo Gustavo Koenig, Emiliano José Mongilardi, César Rodolfo Biffi, Andrea Mariana Confini y Gerardo Damián Canseco.

En tanto, el Directorio Suplente quedó integrado por Santiago Martínez Tanoira, Silvia Noemí Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Antonela Matarese, Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.

Temas