Manuel Adorni fue nombrado director de YPF en representación estatal

image

La designación fue cursada por el accionista Clase A —Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía— y establece que Adorni ocupará el cargo con mandato vigente hasta que la Asamblea de Accionistas elija nuevas autoridades. La función conlleva la Acción de Oro, que otorga al Estado una herramienta de intervención en decisiones estratégicas.

En la misma instancia societaria se aceptaron las renuncias de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi como Directores Titulares por la Clase D, presentadas por motivos personales. A su vez, la Comisión Fiscalizadora de esa clase designó a Guillermo Francos y Martín Maquieyra como nuevos Directores Titulares.