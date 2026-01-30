SUBE: quienes viajen con este beneficio no deben realizar trámites de renovació

* Personal de Trabajo Doméstico

* Veteranos de la Guerra de Malvinas

* Monotributistas Sociales

* Beneficiarios de: - Asignación Universal por Hijo - Asignación por Embarazo - Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo - Seguro por Desempleo - Seguro de Capacitación y Empleo - Programa Promover Igualdad de Oportunidades - Programa PROGRESAR - Programa Volver al Trabajo - Programa Acompañamiento Social - Pensiones No Contributivas

Aquellas personas que aún no la hayan gestionado pueden obtenerla siguiendo estos pasos:

* Crear el PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES.

* Registrar la tarjeta SUBE en argentina.gob.ar/SUBE.

* Aplicar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC.

Por otro lado, quienes viajan con atributos locales otorgados por autoridades provinciales o municipales, como el Boleto Estudiantil, deben consultar las condiciones y vigencia correspondientes en cada jurisdicción.

Para más información sobre la Tarifa Social Federal, consultar la web de SUBE en www.argentina.gob.ar/sube