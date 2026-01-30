Cáncer de páncreas: qué se sabe hoy y qué recomiendan los médicos
Tras la difusión de un estudio experimental realizado en España, el Colegio de Médicos bonaerense difundió un mensaje centrado en la prevención del cáncer de páncreas y en los factores de riesgo que hoy pueden modificarse.
El cáncer de páncreas es una de las patologías oncológicas con peor pronóstico y mayores dificultades para su detección temprana. Su evolución silenciosa hace que, en muchos casos, el diagnóstico llegue cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. En ese contexto, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires difundió un comunicado con foco en la prevención, en paralelo a la repercusión internacional de un reciente estudio científico realizado en España.
La advertencia no apunta a minimizar los avances de la investigación, sino a ponerlos en perspectiva. El trabajo, desarrollado por científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), logró eliminar en ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más frecuente y agresivo. Si bien el resultado despertó interés y expectativas, los propios investigadores aclararon que se trata de una etapa experimental y que su aplicación en humanos aún está lejos.
Frente a ese escenario, el comunicado médico remarca que, mientras la ciencia continúa su camino, la herramienta más efectiva disponible sigue siendo la prevención primaria, es decir, actuar sobre los factores que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad.
El documento identifica cuatro ejes principales sobre los que se puede intervenir. El primero es el tabaquismo, señalado como el factor de mayor impacto: fumar incrementa de manera significativa el riesgo debido a la acción tóxica de las sustancias del cigarrillo sobre el tejido pancreático.
Otro punto relevante es el consumo excesivo de alcohol, asociado a procesos inflamatorios crónicos del páncreas que, con el tiempo, pueden favorecer cambios malignos. A esto se suma el sedentarismo y la alimentación poco saludable, especialmente dietas con alto contenido de ultraprocesados y exceso de grasa abdominal, que alteran el metabolismo y sobrecargan el funcionamiento pancreático.
El comunicado también pone el foco en la diabetes tipo 2 de aparición reciente en adultos, en especial cuando no existen antecedentes. En esos casos, se recomienda la consulta médica temprana, ya que puede constituir una señal de alerta.
Recomendaciones y señales a tener en cuenta
Entre las medidas preventivas, el Colegio de Médicos destaca la cesación tabáquica como la acción más eficaz, junto con una alimentación equilibrada, actividad física regular y control del consumo de azúcares. También se subraya la importancia de no desatender síntomas como ictericia, dolor abdominal persistente que se extiende hacia la espalda o pérdida de peso sin causa aparente.
El avance científico, en contexto
El estudio que reavivó el debate se basa en una estrategia terapéutica combinada, que actúa de manera simultánea sobre distintos mecanismos que favorecen el crecimiento tumoral y la resistencia a los tratamientos. En los modelos animales, esta aproximación permitió erradicar el tumor y mantener a los ratones libres de enfermedad durante meses, sin efectos adversos relevantes.
Sin embargo, los especialistas aclaran que el camino hacia su uso clínico es largo: será necesario validar los resultados en otros modelos, analizar su impacto sobre metástasis y garantizar su seguridad antes de avanzar a ensayos en humanos.
En ese marco, el mensaje médico busca equilibrar expectativas: celebrar el avance científico, pero sin perder de vista que, hoy, la reducción de riesgos y la consulta temprana siguen siendo las principales herramientas frente a una enfermedad compleja y de difícil detección.