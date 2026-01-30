La UNSJ avanza en la instalación de nuevos telescopios

En paralelo, la UNSJ avanza en otros proyectos de cooperación internacional vinculados a la instalación de nuevos instrumentos astronómicos. En ese sentido, Castro señaló que también se trabaja “en un proyecto con una universidad rusa y con la Universidad de Texas que tienen que ver con la instalación de telescopios”, ampliando el alcance de la colaboración científica de la casa de altos estudios.

Por su parte, la vicedecana de la FCEFN, Georgina Codwell, brindó detalles sobre el trabajo conjunto con la Universidad de Texas y la Universidad de Río Grande, en el marco del denominado Proyecto TOROS. “Con respecto a los instrumentos que han sido traídos por la Universidad de Texas y la Universidad de Río Grande, hay un proyecto denominado Proyecto TOROS que originalmente se pensó para realizarse en Salta, pero la lejanía del lugar no permitió que pudiera prosperar”, explicó.

Actualmente, la UNSJ trabaja en la formalización de un convenio marco con la Universidad de Texas para avanzar con las obras necesarias. “La Universidad de Texas pone los fondos para construir una cúpula y para que se automatice y digitalice ese telescopio que ya existía en el Cesco. En ese sentido estamos muy contentos porque hay una importante colaboración con esa universidad”, subrayó la vicedecana.

Desde la conducción de la FCEFN destacaron la relevancia institucional y territorial de estos avances. En palabras del decano Castro, “realmente es algo muy importante para la universidad, para la facultad y para la provincia toda, porque pone en relieve el prestigio que tiene nuestro Observatorio Félix Aguilar y con estos convenios ese prestigio se va acentuando”.