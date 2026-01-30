"
La UNSJ avanza en la instalación de nuevos telescopios

La UNSJ fortalece su infraestructura científica y posiciona a la provincia como un polo estratégico para la astronomía.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) profundiza su desarrollo en el campo de la astronomía a través de distintos proyectos internacionales que prevén la instalación y modernización de telescopios, reforzando el rol estratégico del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN).

Uno de los principales avances se vincula con un convenio recientemente aprobado por el Consejo Superior de la UNSJ para la instalación de un telescopio en articulación con la Agencia Espacial Italiana y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Se trata de un proyecto de alcance global que contempla la instalación de cuatro telescopios en distintos puntos del mundo destinados al seguimiento y catalogación de basura espacial.

Al respecto, el decano de la FCEFN, Jorge Castro, destacó la magnitud de la iniciativa: “Es un telescopio importante, se van a instalar cuatro en el mundo y uno estará en San Juan”. Además, precisó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros aportados por la Agencia Espacial Italiana.

En paralelo, la UNSJ avanza en otros proyectos de cooperación internacional vinculados a la instalación de nuevos instrumentos astronómicos. En ese sentido, Castro señaló que también se trabaja “en un proyecto con una universidad rusa y con la Universidad de Texas que tienen que ver con la instalación de telescopios”, ampliando el alcance de la colaboración científica de la casa de altos estudios.

Por su parte, la vicedecana de la FCEFN, Georgina Codwell, brindó detalles sobre el trabajo conjunto con la Universidad de Texas y la Universidad de Río Grande, en el marco del denominado Proyecto TOROS. “Con respecto a los instrumentos que han sido traídos por la Universidad de Texas y la Universidad de Río Grande, hay un proyecto denominado Proyecto TOROS que originalmente se pensó para realizarse en Salta, pero la lejanía del lugar no permitió que pudiera prosperar”, explicó.

Actualmente, la UNSJ trabaja en la formalización de un convenio marco con la Universidad de Texas para avanzar con las obras necesarias. “La Universidad de Texas pone los fondos para construir una cúpula y para que se automatice y digitalice ese telescopio que ya existía en el Cesco. En ese sentido estamos muy contentos porque hay una importante colaboración con esa universidad”, subrayó la vicedecana.

Desde la conducción de la FCEFN destacaron la relevancia institucional y territorial de estos avances. En palabras del decano Castro, “realmente es algo muy importante para la universidad, para la facultad y para la provincia toda, porque pone en relieve el prestigio que tiene nuestro Observatorio Félix Aguilar y con estos convenios ese prestigio se va acentuando”.

FUENTE: UNSJ

