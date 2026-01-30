Orrego recorrió las zonas afectadas: operativos en rutas y asistencia social

Las tareas también continúan en Zonda, con monitoreo y acondicionamiento de rutas y caminos, en coordinación con Hidráulica para mejorar el escurrimiento y prevenir nuevos ingresos de agua en sectores críticos.

En Valle Fértil, los trabajos se desarrollan sobre la RP 523 (Villa San Agustín – La Majada), la RP 510 (Astica – Chucuma) y la RP 529 en el circuito de Ischigualasto, todas transitables con precaución y con equipos operando en territorio. Asimismo, se interviene en los caminos a Sierras de Riveros y Sierras de Chávez, mientras que el camino a Sierra de Elizondo permanece intransitable por socavones y material de arrastre.

En el departamento Iglesia, las cuadrillas trabajan sobre la RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo), la RP 407 en Colangüil y la RP 436, que se encuentra transitable con precaución tras la limpieza de badenes y quebradas. En tanto, la RP 479 en El Carrizal continúa intransitable por bajada de material.

En Calingasta, los trabajos se realizan sobre la RP 406 en Tamberías y el badén de Ansilta, ambos sectores transitables con precaución. En Sarmiento, hay intervenciones en la RP 351, la RP 116 y la RP 162, con algunos tramos intransitables por crecientes en badenes y otros habilitados con precaución. En Pocito, la RP 159 (Calle 6 hacia Calle Chacabuco) permanece intransitable por el hundimiento de la losa de un puente, con desvíos preventivos debidamente señalizados.

Por su parte, el Departamento de Hidráulica continúa trabajando en el departamento Iglesia, particularmente en Villa Iglesia y Malimán. En Zonda, siguen las labores de conformación de barreras y defensas en cuatro frentes de trabajo, iniciadas hace una semana, con el objetivo de mitigar el impacto de futuras crecientes y reforzar la seguridad hídrica en zonas vulnerables.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía se recuerda a la comunidad la importancia de circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y evitar transitar por sectores afectados durante episodios de lluvias o crecientes, ya que las condiciones pueden variar de manera repentina. Los equipos de Vialidad e Hidráulica continúan trabajando en territorio y monitoreando la evolución de la situación para mantener informada a la población.