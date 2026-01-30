"
Asalto violento en Rawson: entraron de madrugada a una casa y la desvalijaron

Tres delincuentes irrumpieron de madrugada en una vivienda de Villa Hipódromo, redujeron al dueño de casa y escaparon con una suma millonaria. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Un policía retirado fue víctima de un brutal asalto durante la madrugada de este viernes en su vivienda del barrio Villa Hipódromo, en el departamento Rawson. Según confirmaron fuentes policiales, tres delincuentes ingresaron por la fuerza a la casa y se llevaron más de $3.000.000, además de otros objetos de valor.

El hecho ocurrió antes del amanecer, en un domicilio ubicado sobre calle 11 de Septiembre. De acuerdo con el testimonio del damnificado, Sinecio Andrada, los asaltantes actuaron de manera organizada y con roles definidos: uno permaneció en el exterior cumpliendo funciones de vigilancia, otro redujo e inmovilizó a la víctima, mientras que el tercero recorrió la vivienda en busca del botín.

Para ingresar, los delincuentes forzaron una de las puertas del inmueble. Durante varios minutos se produjo un forcejeo entre Andrada y los atacantes, aunque finalmente los ladrones lograron su objetivo y escaparon con una suma de dinero superior a los $3 millones, además de otros elementos cuyo detalle aún se encuentra bajo análisis.

Hasta el momento, no se pudo establecer si los asaltantes se movilizaban en algún vehículo, un dato clave para la investigación.

Tras el llamado de emergencia, en el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo, personal de la Policía Científica de la Central de Policía y agentes de la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de la instrucción de la causa para identificar y dar con los responsables del violento hecho.

