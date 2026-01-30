Un policía retirado fue víctima de un brutal asalto durante la madrugada de este viernes en su vivienda del barrio Villa Hipódromo, en el departamento Rawson. Según confirmaron fuentes policiales, tres delincuentes ingresaron por la fuerza a la casa y se llevaron más de $3.000.000, además de otros objetos de valor.
Asalto violento en Rawson: entraron de madrugada a una casa y la desvalijaron
Tres delincuentes irrumpieron de madrugada en una vivienda de Villa Hipódromo, redujeron al dueño de casa y escaparon con una suma millonaria. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad.