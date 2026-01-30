Asalto violento en Rawson: entraron de madrugada a una casa y la desvalijaron

El hecho ocurrió antes del amanecer, en un domicilio ubicado sobre calle 11 de Septiembre. De acuerdo con el testimonio del damnificado, Sinecio Andrada, los asaltantes actuaron de manera organizada y con roles definidos: uno permaneció en el exterior cumpliendo funciones de vigilancia, otro redujo e inmovilizó a la víctima, mientras que el tercero recorrió la vivienda en busca del botín.

Para ingresar, los delincuentes forzaron una de las puertas del inmueble. Durante varios minutos se produjo un forcejeo entre Andrada y los atacantes, aunque finalmente los ladrones lograron su objetivo y escaparon con una suma de dinero superior a los $3 millones, además de otros elementos cuyo detalle aún se encuentra bajo análisis.