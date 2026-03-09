Quiénes hablan y quiénes no: el desigual desempeño de los diputados sanjuaninos

En total, los diputados pronunciaron más de 1,1 millones de palabras durante ese período. Dentro de ese registro también se contabilizan las intervenciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien superó las 40 mil palabras durante sus exposiciones.

image

Sin embargo, al analizar los datos por provincia aparecen contrastes notorios entre los representantes sanjuaninos.

Quiénes hablaron más en el recinto

La diputada Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, fue la legisladora sanjuanina con mayor participación en el recinto durante 2025, con cerca de 7.000 palabras pronunciadas en distintas sesiones. En el extremo opuesto aparece María de los Ángeles Moreno, quien no registró intervenciones durante el período analizado.

Una situación similar se observó con el diputado Jorge Chica, de Unión por la Patria, quien prácticamente no tuvo participación oral durante el año. Su única intervención consistió en la palabra “abstención”, repitiendo el mismo registro que había tenido en el período anterior.

El resto de los representantes sanjuaninos tuvo participaciones más moderadas. Walberto Allende acumuló alrededor de 300 palabras, Fabiola Aubone superó las 800, mientras que el libertario José Peluc registró poco más de 300 palabras en el recinto.

El escenario comenzó a modificarse luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025. El 10 de diciembre asumieron tres nuevos diputados nacionales por San Juan: Cristian Andino, Carlos Jaime y Abel Chiconi.

En los pocos días de actividad parlamentaria que restaron ese año, Andino fue el más activo, con más de 500 palabras pronunciadas en el recinto. Jaime tuvo una intervención mínima y Chiconi no llegó a participar de los debates.

image

El informe también analizó la cantidad de proyectos impulsados por cada legislador, otro indicador utilizado para medir la actividad parlamentaria. En este punto, el diputado Jorge Chica registró 70 proyectos presentados durante dos años de gestión, distribuidos en 15 proyectos de ley, 3 de declaración y 52 de resolución.

Por su parte, Nancy Picón impulsó 60 iniciativas, entre ellas 46 proyectos de ley, 13 de declaración y 1 de resolución.

Sin embargo, dentro del trabajo legislativo no necesariamente se mide la actividad únicamente por la cantidad de proyectos presentados, sino también por el impacto y la utilidad concreta que esas iniciativas pueden tener dentro del sistema legal o institucional. En ese sentido, los proyectos de ley suelen tener mayor peso porque pueden convertirse en normas que modifican o crean reglas dentro del país, mientras que los de resolución o declaración cumplen funciones más específicas o institucionales.

Más atrás aparece Fabiola Aubone, quien acumuló 42 iniciativas durante sus cuatro años de mandato, mientras que Walberto Allende presentó 15 proyectos durante su período legislativo.

El informe también aclara una situación importante en el caso de José Peluc y María de los Ángeles Moreno. Ambos diputados no impulsaron proyectos propios, aunque sí acompañaron iniciativas presentadas por otros legisladores. En el caso de Peluc, por ejemplo, figura como cofirmante en 27 proyectos impulsados por otros diputados.

Qué significan los distintos tipos de proyectos

Dentro del trabajo parlamentario existen distintos tipos de iniciativas. Los proyectos de ley son los que crean, modifican o derogan normas y, tras su aprobación en ambas cámaras, pueden convertirse en leyes si son promulgados por el Poder Ejecutivo.

En cambio, los proyectos de resolución se vinculan con decisiones internas de la Cámara de Diputados, como su organización, funcionamiento o cuestiones administrativas. Por su parte, los proyectos de declaración expresan posicionamientos institucionales del cuerpo legislativo frente a hechos o situaciones de interés público.

Un desempeño legislativo muy dispar

Los datos muestran que, pese al alto nivel de actividad que tuvo la Cámara de Diputados durante 2025, el desempeño de los representantes de San Juan fue muy desigual.

Mientras algunos legisladores concentraron la mayor parte de las intervenciones y la producción legislativa, otros mantuvieron un perfil mucho más bajo tanto en el uso de la palabra como en la presentación de iniciativas, reflejando diferencias marcadas en la forma de participación dentro del Congreso.