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Semana fresca y mayormente soleada: el pronóstico extendido para San Juan

Tras el inicio de la temporada invernal, se espera una semana marcada por temperaturas mínimas bajas y jornadas con buen tiempo, ideales para disfrutar del sol a pesar del frío.

El servicio meteorológico anticipó una semana con condiciones estables para la provincia de San Juan entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo. Según los datos relevados, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque con un marcado descenso de la temperatura que obligará a los sanjuaninos a mantener el abrigo a mano.

El lunes y martes se perfilan como los días de mayor amplitud térmica. Para el inicio de semana se espera una máxima de 18°C y una mínima de 2°C, mientras que el martes la temperatura podría alcanzar los 19°C, siendo la tarde más cálida de todo el periodo.

Sin embargo, a partir del miércoles se sentirá un leve descenso en los valores máximos, que oscilarán entre los 15°C y 17°C hacia el cierre de la semana. Un dato constante será la intensidad del frío durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, con temperaturas mínimas que se mantendrán firmes en los 2°C de forma sostenida.

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En cuanto al estado del cielo, el jueves presentará algunas nubes dispersas, pero en líneas generales la presencia del sol será la gran protagonista. Para el fin de semana, se prevén condiciones ideales para actividades al aire libre con máximas de 17°C, siempre teniendo en cuenta que la sensación térmica será baja una vez que caiga el sol.

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