Semana fresca y mayormente soleada: el pronóstico extendido para San Juan

El lunes y martes se perfilan como los días de mayor amplitud térmica. Para el inicio de semana se espera una máxima de 18°C y una mínima de 2°C, mientras que el martes la temperatura podría alcanzar los 19°C, siendo la tarde más cálida de todo el periodo.

Sin embargo, a partir del miércoles se sentirá un leve descenso en los valores máximos, que oscilarán entre los 15°C y 17°C hacia el cierre de la semana. Un dato constante será la intensidad del frío durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, con temperaturas mínimas que se mantendrán firmes en los 2°C de forma sostenida.