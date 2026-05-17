El servicio meteorológico anticipó una semana con condiciones estables para la provincia de San Juan entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo. Según los datos relevados, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque con un marcado descenso de la temperatura que obligará a los sanjuaninos a mantener el abrigo a mano.
Semana fresca y mayormente soleada: el pronóstico extendido para San Juan
Tras el inicio de la temporada invernal, se espera una semana marcada por temperaturas mínimas bajas y jornadas con buen tiempo, ideales para disfrutar del sol a pesar del frío.