Tras dos días de cierre, reabrieron el Paso de Agua Negra por la Ruta 150

Para evitar contingencias en el camino, los organismos viales emitieron una serie de recomendaciones esenciales para quienes decidan emprender el viaje en las próximas horas:

Visibilidad: Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas en todo momento del trayecto.

Velocidad: Se exige el respeto estricto de los límites de velocidad permitidos en zona de montaña.

Precaución: Manejar con extrema cautela debido a la posible presencia de hielo o desprendimientos residuales tras el temporal.

Para consultar el estado del tiempo en la zona y acceder a datos actualizados en tiempo real antes de salir, se puede ingresar al sitio web oficial del corredor: aguanegra.sanjuan.gob.ar.