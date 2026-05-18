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Tras dos días de cierre, reabrieron el Paso de Agua Negra por la Ruta 150

El cruce internacional hacia Chile vuelve a estar operativo tras el temporal de alta montaña. El Ministerio de Gobierno informó los horarios y las recomendaciones viales.

Luego de permanecer cerrado durante el fin de semana debido a las intensas contingencias climáticas en la cordillera, el Paso Internacional por Agua Negra volvió a quedar Habilitado al tránsito para todo tipo de vehículos. El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó la reapertura de la Ruta Nacional 150 a partir de las 09:00 de la mañana.

Las autoridades recordaron que las condiciones de transitabilidad en alta montaña exigen máxima prudencia, por lo que el horario establecido para el cruce fronterizo será de 09:00 a 17:00 horas. Después de ese horario, las barreras de control se cierran por razones de seguridad vial.

Medidas obligatorias para los conductores

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Para evitar contingencias en el camino, los organismos viales emitieron una serie de recomendaciones esenciales para quienes decidan emprender el viaje en las próximas horas:

  • Visibilidad: Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas en todo momento del trayecto.

  • Velocidad: Se exige el respeto estricto de los límites de velocidad permitidos en zona de montaña.

  • Precaución: Manejar con extrema cautela debido a la posible presencia de hielo o desprendimientos residuales tras el temporal.

Para consultar el estado del tiempo en la zona y acceder a datos actualizados en tiempo real antes de salir, se puede ingresar al sitio web oficial del corredor: aguanegra.sanjuan.gob.ar.

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