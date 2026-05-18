Luego de permanecer cerrado durante el fin de semana debido a las intensas contingencias climáticas en la cordillera, el Paso Internacional por Agua Negra volvió a quedar Habilitado al tránsito para todo tipo de vehículos. El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó la reapertura de la Ruta Nacional 150 a partir de las 09:00 de la mañana.
Tras dos días de cierre, reabrieron el Paso de Agua Negra por la Ruta 150
El cruce internacional hacia Chile vuelve a estar operativo tras el temporal de alta montaña. El Ministerio de Gobierno informó los horarios y las recomendaciones viales.