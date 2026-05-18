Orrego inauguró el nuevo CIC de Sierras de Marquesado en La Bebida

Durante el corte de cintas, Orrego destacó:

“Celebramos la inauguración de una obra largamente anhelada que responde al gran crecimiento demográfico y a la necesidad de descentralizar servicios. Reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando con constancia, claridad de rumbo y convicción, siempre buscando mantener el crecimiento y la unidad de la provincia”.

Infraestructura sismorresistente y equipamiento

El nuevo edificio cuenta con una superficie cubierta total de 512,41 metros cuadrados. Fue ejecutado mediante un sistema constructivo tradicional y sismorresistente, utilizando estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillón cerámico y cubiertas metálicas con panel térmico.

En materia de servicios e instalaciones técnicas, el complejo dispone de:

Red de agua potable y conexión al sistema cloacal.

Instalación de gas natural y energía eléctrica.

Sistema de protección contra incendios.

Instalación termomecánica completa.

Espacios de atención y desarrollo comunitario

El CIC fue diseñado para funcionar como un núcleo de encuentro y asistencia territorial. Sus instalaciones civiles incluyen:

Áreas de atención específicas: Oficinas destinadas al abordaje de temáticas de Niñez y Adolescencia, y Género y Diversidad.

Sectores comunes: Salón de Usos Múltiples (SUM), salas equipadas para capacitaciones laborales y comunitarias, cocina y grupos sanitarios.

Consolidación urbana post terremoto

El Barrio Sierras de Marquesado se construyó para reubicar a cientos de familias damnificadas por el terremoto de enero de 2021. Desde el inicio de la actual gestión provincial, el sector fue dotado de infraestructura básica complementaria que hoy incluye red eléctrica, cloacas y gas natural. Con la apertura del CIC, el complejo comunitario de la zona se consolida junto al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la comisaría que ya se encuentran operativos en el lugar.