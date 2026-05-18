Cómo bloquear llamadas spam y evitar posibles estafas telefónicas

La frase que conviene decir ante una llamada spam

Cuando la comunicación es comercial y no existe interés en recibir la oferta, la recomendación es responder de forma breve, firme y sin entrar en conversación: “No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros”. La frase funciona porque deja asentado un pedido explícito de baja de la base de datos de esa empresa. No es una solución mágica, pero puede reducir la reincidencia de llamadas desde ese origen.

En Argentina, ese pedido puede reforzarse con el Registro Nacional No Llame, administrado por la Agencia de Acceso a la Información Pública. El trámite es gratuito y permite inscribir teléfonos fijos o celulares para dejar de recibir llamados publicitarios. Según la información oficial, las empresas de publicidad y marketing telefónico deben consultar el registro antes de ofrecer bienes o servicios, y la inscripción puede demorar hasta 30 días en tener efecto pleno.

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Bloquear, denunciar y no seguir la conversación

El bloqueo desde el teléfono sigue siendo una herramienta útil. Tanto Android como iPhone permiten marcar números como spam o impedir nuevas llamadas desde ese contacto. También existen filtros del sistema y aplicaciones que identifican comunicaciones sospechosas, aunque ninguna herramienta logra frenar por completo el problema, sobre todo cuando los emisores cambian de número con frecuencia.

Si la línea ya está registrada en No Llame y aun así recibe llamadas publicitarias después del plazo correspondiente, se puede presentar un reclamo. Las preguntas frecuentes oficiales aclaran que el registro alcanza llamadas, SMS, WhatsApp y otros servicios telefónicos, aunque no aplica al correo electrónico.

También hay excepciones: campañas de bien público, emergencias, campañas electorales, encuestas puras o comunicaciones de empresas con las que existe una relación contractual vigente.

Cuidado con los datos personales y las llamadas que se cortan

No todas las llamadas no deseadas buscan vender un servicio. Algunas intentan confirmar que una línea está activa o conseguir datos personales. Por eso, ante un contacto desconocido, lo más seguro es no compartir información bancaria, claves, códigos de verificación ni permitir acceso remoto al teléfono o la computadora. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos advierte que los estafadores pueden manipular el identificador de llamadas para simular que llaman desde un número confiable.

Las llamadas que se cortan al contestar suelen estar asociadas a sistemas automáticos de marcado. En algunos casos buscan asignar la comunicación a un operador disponible; en otros, pueden servir para verificar horarios de respuesta o confirmar que el número pertenece a una persona real.

Por eso, la mejor estrategia combina tres pasos simples: cortar rápido, bloquear el número y pedir expresamente la eliminación de los datos cuando se trate de una empresa identificable.