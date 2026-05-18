"No tengan miedo de denunciar": Tini Stoessel sobre los abusos y la violencia de género

Y analizó la problemática que atraviesan muchas mujeres a la hora de salir a la calle con temor: “Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo: en el trabajo, en el colegio”.

Embed - Revista Pronto on Instagram: " La fuerte frase de @tinistoessel en su show en Salta: "No tengan miedo de denunciar". En un mensaje hacia las mujeres, la cantante quiso decir lo suyo. "Qué injusto muchas cosas... al día de hoy es muy loco sentir inseguridad al hacer cualquier cosa", sostuvo. Entre silencios y como queriendo revelar algo, Tini siguió: "Cuando va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas a la calle". Tini Stoessel dio un gran show en Salta, pero sin dudas sus palabras siempre conmueven a su público. @lasubimos #tini #tinistoessel #prontomusica" View this post on Instagram

“Estamos acá, estamos todas juntas y todas en esta misma lucha. Pero de esas mínimas cositas a las más grandes no las dejen pasar”, remarcó con firmeza Tini Stoessel ante la atenta mirada de su público.

Y alentó: “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte". “Escucho este silencio y me parece estremecedor, de verdad”, reconoció la popular cantante en un momento de suma emotividad en el recital.

Y cerró ante la ovación de la multitud: “¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle? ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Las amo mucho, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar. Y también espero que seamos más escuchadas”.