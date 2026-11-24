El artículo 149 establece dos escalas de sanciones económicas. La primera prevé multas de entre 10.000 y 100.000 unidades tributarias para quienes, desde el inicio de la campaña hasta la finalización del acto electoral, generen o difundan contenidos manifiestamente falsos sobre autoridades electorales, candidatos o personas vinculadas con las agrupaciones políticas participantes.

La segunda escala es más elevada y apunta a los contenidos audiovisuales engañosos. En esos casos, las multas podrán ir de 15.000 a 150.000 unidades tributarias para quienes generen o difundan imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial o cualquier otro medio idóneo.

La disposición también incluye imágenes de personas vivas o fallecidas y hechos o declaraciones que sean manifiestamente falsos o estén descontextualizados de manera engañosa.

No se limita, por lo tanto, a los llamados deepfakes: también contempla material basado en imágenes o declaraciones reales cuyo sentido haya sido alterado.

Las sanciones están expresadas en unidades tributarias y no en pesos. Según el proyecto, el valor de esa unidad será fijado por la Corte de Justicia de San Juan, por lo que el monto económico dependerá de esa determinación.

El Tribunal Electoral podrá exigir una rectificación en 24 horas

El artículo 150 incorpora una herramienta de intervención directa. Si el Tribunal Electoral determina, mediante un procedimiento sumarísimo y con resguardo del derecho de defensa, que se difundió información alcanzada por las infracciones anteriores, podrá ordenar su inmediata rectificación.

La medida podrá aplicarse a medios audiovisuales, gráficos y digitales, redes sociales, plataformas de intercambio de contenidos y cualquier otro canal de difusión pública.

El proyecto establece que la corrección deberá publicarse en el mismo medio donde apareció el contenido cuestionado, dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de la resolución. Además, tendrá que mantener una relevancia y un alcance similares a los de la publicación original, con condiciones equivalentes de ubicación, duración y modalidad.

La rectificación también deberá indicar expresamente que el Tribunal Electoral determinó que la información era falsa, manipulada, sustancialmente descontextualizada o engañosa.

El incumplimiento de esa orden tendrá una sanción adicional. Tanto la persona responsable de generar o difundir el contenido como el medio o la plataforma obligados a rectificar podrán recibir una multa equivalente al 50% del máximo previsto para la infracción. En caso de reincidencia, la penalidad podrá elevarse hasta el doble del máximo legal.

Las sanciones podrán aumentar hasta un 100%

El artículo 151 establece circunstancias agravantes que permitirán incrementar hasta en un 100% las multas previstas en el artículo 149.

Entre los supuestos incluidos aparecen el incumplimiento de una orden de rectificación y la negativa injustificada de un medio o plataforma a cumplir con esa disposición o a otorgar el espacio correspondiente para ejercer el derecho de respuesta.

El texto también contempla la utilización de sistemas automatizados de difusión masiva, publicidad segmentada o cuentas inauténticas destinadas a amplificar artificialmente el alcance de los contenidos.

De esta manera, la propuesta no apunta solamente a quien crea o publica información falsa. También incorpora mecanismos de circulación coordinada que pueden multiplicar su difusión durante una campaña electoral.

El debate sobre la libertad de expresión

La incorporación de estas disposiciones abre una discusión sobre los límites entre la regulación de la desinformación y la protección de la libertad de expresión.

La Constitución Nacional garantiza el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, y establece condiciones para las responsabilidades posteriores por su ejercicio.

Uno de los puntos centrales del debate legislativo será cómo se determinará que una publicación es manifiestamente falsa o engañosa, qué elementos permitirán acreditar la intención de influir en una elección y cómo se distinguirá una operación de desinformación de una opinión, una crítica política o un error periodístico.

El proyecto contempla un procedimiento sumarísimo y menciona expresamente el resguardo del derecho de defensa. Sin embargo, los criterios que utilice el Tribunal Electoral para evaluar cada caso serán determinantes para la aplicación de las sanciones.

La iniciativa todavía debe atravesar el debate en la Cámara de Diputados. Si se aprueba, San Juan contará con un régimen específico para sancionar la difusión de contenidos falsos y manipulados durante las campañas electorales, con obligaciones que también alcanzarán a medios de comunicación y plataformas digitales.