El negocio del cobre argentino empieza a generar movimientos que van más allá de los yacimientos. Con la expectativa de inversiones millonarias, Mendoza, San Juan y Jujuy decidieron jugar en bloque para ganar peso en la industria minera, coordinar políticas y asegurarse una mayor participación de sus economías en la cadena de valor. La apuesta también incluye a Salta y Catamarca, mientras Santa Fe busca entrar al negocio como proveedora industrial.

Los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Carlos Sadir firmaron el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Minera del Cobre durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026. El acuerdo establece un esquema de cooperación que busca coordinar decisiones, gestionar demandas ante el Gobierno nacional y fortalecer a las empresas locales frente al avance de los grandes proyectos.

La nueva región estará integrada por cinco provincias, aunque la incorporación formal de Salta y Catamarca todavía depende de la firma de sus respectivos gobernadores.

El principal instrumento será el Comité Regional del Cobre, integrado por las máximas autoridades mineras de cada jurisdicción. Tendrá a su cargo articular políticas para toda la cadena productiva, desde la exploración hasta la industrialización y comercialización del mineral.

El trasfondo económico es claro: las provincias buscan evitar que el desarrollo de la minería se limite a la extracción de recursos y que los principales contratos, servicios y oportunidades industriales queden concentrados fuera de las economías regionales.

El tratado establece que, una vez firmado por los cinco gobernadores, el Comité tendrá 90 días para definir sus objetivos, organización, funcionamiento y posteriormente deberá ser ratificado por las legislaturas provinciales y comunicado al Congreso Nacional.

Cornejo habló sobre en la capacitación, el financiamiento de proveedores y la articulación con universidades y centros de innovación. Orrego, por su parte, remarcó la importancia de la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, y la previsibilidad para

atraer capitales. Sadir, por su parte, destacó que la minería genera más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Jujuy

La otra novedad es que el negocio también empieza a atraer a provincias sin producción minera: Cornejo y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro firmaron un convenio de cooperación industrial y transferencia tecnológica para integrar empresas de ambas jurisdicciones.

En este aspecto, Santa Fe busca aprovechar su capacidad manufacturera para convertirse en proveedora de los proyectos cordilleranos. Según Pullaro, unas 250 empresas locales ya acompañan el desarrollo industrial vinculado con la minería.

"Santa Fe no tiene cordillera, pero es el socio estratégico que necesita la cordillera", afirmó el mandatario. El convenio contempla capacitación, intercambio tecnológico, desarrollo de proveedores y vinculación entre cámaras empresariales, polos tecnológicos y parques industriales. Esta iniciativa abre una oportunidad para que la industria santafesina participe en una actividad que demanda maquinaria, equipamiento, insumos y servicios especializados.

Los acuerdos reflejan una nueva disputa alrededor del potencial minero argentino: ya no alcanza con atraer inversiones y poner en marcha los proyectos: las provincias también buscan asegurarse una porción de los contratos, el empleo y el desarrollo industrial que genere la actividad. La apuesta es que los dólares del cobre no queden únicamente asociados a las compañías operadoras, sino que impulsen proveedores, infraestructura y tecnología local.