En ese momento, el conductor destacó el rol fundamental de Agustín Alí, médico de cabecera de su familia, a quien su mamá apodó “San Agustín”. Según contó, su rápida intervención fue determinante para que pudiera recibir la atención necesaria a tiempo.

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Caire recordó especialmente el momento en que recibió el alta médica, después de atravesar aquella internación. Un médico clínico de guardia se acercó para darle una noticia que lo dejó impactado: “Sos el primero que con esa enfermedad se va caminando de acá”, le dijo.

La explicación que recibió después fue todavía más contundente. “Agradecele a él, a Agustín, porque enseguida te trajo. Donde dejabas pasar tres días más, eso te toma todo el cuerpo y no lo podemos hacer”, recordó que le advirtieron.

El conductor también mencionó al cirujano Abdala, a quien reconoció por su intervención durante el complicado proceso. Según relató, el equipo médico pasó cuatro horas limpiando el pulmón de toda la infección que tenía.

Al mirar hacia atrás, Caire no pudo ocultar su asombro por el origen de aquella situación: “Y vos decís: por esa boludez de apretarte un granito”. Incluso aprovechó el relato para dejar una advertencia a quienes tienen la costumbre de tocarse las imperfecciones de la piel: “Nunca más. No se toquen los granitos”, aconsejó entre risas.