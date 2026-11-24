La polémica que agravó la crisis

El detonante más reciente fueron las declaraciones de Quirno durante una entrevista televisiva, donde relativizó los insultos que Milei dedicó en reiteradas oportunidades a Lula y cuestionó la necesidad de reconocer formalmente el resultado de las elecciones brasileñas.

Consultado sobre la falta de un saludo oficial argentino tras la reelección de Lula, Quirno sostuvo que hubo situaciones durante el proceso electoral que generaban dudas y afirmó que el reconocimiento correspondía al propio tribunal electoral brasileño.

Las declaraciones generaron un fuerte rechazo en el Palacio de Planalto y en la Cancillería brasileña.

Fuentes del gobierno de Lula acusaron al ministro argentino de “mentir” y rechazaron especialmente sus referencias al proceso electoral brasileño y al rol que Brasil desempeñó representando intereses argentinos en Venezuela durante momentos de tensión diplomática.

Milei, fuera de la ceremonia

En un segundo gesto de endurecimiento, autoridades brasileñas confirmaron que Milei no integrará la lista de invitados a la ceremonia de investidura de Lula para un nuevo mandato presidencial.

La decisión implica un cambio respecto de versiones previas que señalaban que el mandatario argentino sería convocado junto a otros líderes internacionales.

Para el gobierno brasileño, la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas, pese a la importancia estratégica y comercial que mantienen ambos países.

Preocupación por el vínculo bilateral

La nueva escalada genera inquietud en sectores empresariales de ambos lados de la frontera, dada la relevancia de Brasil como principal socio comercial de Argentina.

Aunque las relaciones económicas continúan funcionando con normalidad, el deterioro político y diplomático entre las administraciones de Lula y Milei se ha profundizado desde la campaña electoral brasileña y se mantuvo durante gran parte de los últimos años.

Desde Brasil sostienen que continuaron colaborando con intereses argentinos en distintos escenarios internacionales pese a los cruces políticos, mientras que la Casa Rosada mantiene una posición crítica hacia el mandatario brasileño.

Una relación cada vez más distante

La exclusión de Milei de la ceremonia de asunción y la decisión de no restablecer plenamente la representación diplomática marcan un nuevo punto de tensión entre los dos países más importantes del Mercosur.

Por ahora, no existen señales de una pronta recomposición del vínculo político. Lejos de acercar posiciones, las últimas declaraciones cruzadas profundizaron una crisis diplomática que ya impacta en los canales institucionales entre Buenos Aires y Brasilia.