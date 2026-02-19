"Previsibilidad": Baigorrí impulsa reforma para unificar criterios en las fiscalías

Hasta ahora, muchas decisiones podían depender del criterio individual de cada funcionario. Con este nuevo documento, se busca estandarizar la actuación frente al delito. "Lo que estamos haciendo es redactar un manual de procedimiento para la persecución criminal. Es acordar una forma de actuar durante todas las etapas del proceso que sea aplicable a todos los fiscales", explicó Baigorrí.

El Fiscal General destacó tres pilares fundamentales que aportará esta normativa: previsibilidad, seguridad jurídica y jerarquía institucional. "Tanto el defensor como el juez van a saber qué es lo que el fiscal va a hacer o no va a hacer. Deja de tener discrecionalidad el funcionamiento de las fiscalías", sentenció.

image

Una mesa amplia y plazos concretos

La Comisión no es un círculo cerrado. Baigorrí detalló que la mesa de trabajo es plural e incluye a coordinadores de las Unidades Fiscales, representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía de San Juan, el Servicio Penitenciario y el poder político: "Le pedí a la Legislatura que me nombrara un legislador de cada uno de los bloques mayoritarios para que se integrara", confirmó.

Sobre los tiempos, el funcionario fue preciso. El trabajo de debate les llevará entre ocho y diez semanas, con reuniones periódicas. "Calculo que para mediados de abril se va a poner en aplicación y va a empezar a regir. No necesita ser publicado ni pasar por otro lado, se transforma en una resolución de Fiscalía que firmo yo y es aplicable para todos", adelantó.

La novedad: Inteligencia Artificial en la Fiscalía

Uno de los datos más reveladores de la entrevista fue la confirmación de que el Ministerio Público Fiscal se sube a la ola tecnológica. Consultados sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), Baigorrí no dudó.

"Sí, totalmente. Viene la inteligencia artificial en muchos aspectos", aseguró el Fiscal General.

Aunque aclaró que no será una IA "abierta" sino "específicamente reducida a ámbitos de la función", confirmó que ya existen protocolos en la Corte y que San Juan mirará de cerca el modelo de Buenos Aires. "Estamos viajando la semana que viene a reunirnos con el Ministerio Público de Buenos Aires para firmar convenios. Seguramente en poco tiempo vamos a empezar a aplicar inteligencia artificial", concluyó.

La primera reunión contó además con el aporte virtual del Fiscal General de Neuquén, José Ignacio Gerez, cuyo manual servirá de base para el modelo sanjuanino.

Por Gabriel Rotter.