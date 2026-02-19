El caso FATE: parte de un problema o de las consecuencias

Lo cierto a prima facie que lo de FATE era un final anunciado. Una empresa que recibió de varios gobiernos medidas de alta protección, que no pudo o no quiso transformarse, un costo laboral significativo, reiteradas tomas de fábrica, sin posibilidades de competir y los argentinos yendo a comprar neumáticos a Chile fue un golpe difícil de asimilar. Hay que señalar que la empresa no está pasando un momento de dificultades de capital, en el preciso momento que anunciaba el cierre de la planta hizo una inversión significativa en la compra del predio que ocupa el holding empresario dueña además de ALUAR dedicada al aluminio y que también atraviesa por un escenario con mayor competencia externa.

image

Ya en 2019 la empresa solicitó la apertura de un proceso preventivo de crisis, en el 2021 volvió hacerlo esta vez solicitando la quiebra, la fábrica fue tomada por tiempo prolongado y recientemente acaba de anunciar que por los malos resultados económicos que se han acumulado en los últimos años ha decidido cerrar.

La discusión sobre la posición que el titular de la empresa Javier Madanes ha mantenido en otros momentos en la cual reivindicaba el proteccionismo y las regulaciones, mientras el valor de los neumáticos era descarado es un coctel que describe la situación por la cual quiebra la empresa y la realidad de los trabajadores que quedan en la calle. Para dar un ejemplo concreto y no andar vendiendo humo, mientras en la Argentina un neumático cuesta $220.000, en Chile hasta uno de mejor calidad sale $70.000.

image

En algún momento este esquema iba a tener consecuencias dolorosas. También es cierto que la culpa no es de los trabajadores, que mientras el mundo en este negocio se automatizaba, la empresa mantuvo un mercado cerrado y precios altos sin modernizarse. Hay que seguir defendiendo la industria nacional pero también es necesaria la reconversión productiva de la argentina. Por cierto, una tarea difícil pero no queda otra.

Ojalá se le encuentre una salida, la empresa dice perder dinero y está decidida a pagar lo que la ley indica para su cierre, que los empleados de FATE puedan continuar como una cooperativa de trabajadores. Hay experiencias en este sentido.

Hay que solucionar el problema de la competitividad, si un producto idéntico de la misma calidad cuesta mucho más en la Argentina que afuera hay que buscarle un equilibrio.

Las dos argentinas quedaron expuestas en cuestión de horas. Mientras se anunciaba un megaproyecto minero con inversiones por u$s 18.000 millones de dólares, por otro lado, una empresa de neumáticos en la PBA anunciaba su cierre y despidos de más de 900 personas.

Una apostilla con referencia al chicaneo político, en este caso de parte del entonces jefe de campaña de LLA Alberto Fernández, en su gobierno sumado al interinato de Massa, no hubo paros generales de la CGT, hubo marchas “contra la inflación”. Parece un chiste de mal gusto, ¿no?