Detuvieron al expríncipe Andrés por el escándalo de Jeffrey Epstein

"Como parte de la investigación, hoy (19/2) arrestamos a un hombre de unos sesenta años del condado de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento. No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales", revelaron de la agencia de Investigación.

Luego, el Subjefe de la Policía Oliver Wright, reveló: "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente".

En tanto, en lo que respecta a la familia real británica, por el momento no hablaron al respecto ni emitieron ningún comunicado. Sin embargo, durante estos años, la casa Windsor optó por llevar el caso con total discreción, incluso retirando de todos los actos oficiales a Andrés y lo apartaron del ojo público. Además, quien lleva el título de Príncipe por ser de nacimiento, también fue relegado del Palacio de Windsor al de Sandringham, a las afueras de Reino Unido, para mantener un perfil discreto.