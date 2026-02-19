El gobernador Marcelo Orrego visitó el predio del Hospital Dr. Guillermo Rawson para supervisar los avances en la construcción del nuevo edificio destinado a consultorios externos. Durante la recorrida, estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, y el director del hospital, Juan Pablo Gempel.
Orrego supervisó las obras de los nuevos consultorios en el Hospital Rawson
El gobernador recorrió la construcción que sumará más de 6.000 m² al nosocomio. La obra, financiada con fondos provinciales, prevé optimizar la atención de 300.000 pacientes al año.