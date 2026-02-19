Orrego supervisó las obras de los nuevos consultorios en el Hospital Rawson

El proyecto consiste en una infraestructura civil de 6.445 metros cuadrados ubicada en la manzana de Av. Rawson y General Paz. El edificio contará con:

Tres bloques diferenciados: destinados a Pediatría, Adultos y un sector de confitería.

Innovación educativa: se incorporará un área de simulación clave para formaciones preprofesionales, una dinamoteca, biblioteca y un salón de usos múltiples para actividad científica.

Construcción de vanguardia: empleo de estructuras metálicas, paneles térmicos para climatización y revestimientos exteriores con tecnología Screenpanel.

Impacto en la atención sanitaria

El director del hospital, Juan Pablo Gempel, destacó la relevancia de la intervención: "Es una obra muy necesaria. Por estos consultorios pasan alrededor de 300.000 pacientes al año, y esto nos permitirá ofrecer espacios más adecuados".

Además, subrayó que el área de simulación será un referente a nivel nacional, ya que existen muy pocas instalaciones de este tipo en el país, fortaleciendo la capacitación de los profesionales de la salud.