Orrego supervisó las obras de los nuevos consultorios en el Hospital Rawson

El gobernador recorrió la construcción que sumará más de 6.000 m² al nosocomio. La obra, financiada con fondos provinciales, prevé optimizar la atención de 300.000 pacientes al año.

El gobernador Marcelo Orrego visitó el predio del Hospital Dr. Guillermo Rawson para supervisar los avances en la construcción del nuevo edificio destinado a consultorios externos. Durante la recorrida, estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, y el director del hospital, Juan Pablo Gempel.

La obra, que se ejecuta con fondos íntegramente provinciales, presenta un ritmo de ejecución óptimo y se estima que estará finalizada para finales del primer trimestre de 2027.

Modernización y tecnología para la salud

El proyecto consiste en una infraestructura civil de 6.445 metros cuadrados ubicada en la manzana de Av. Rawson y General Paz. El edificio contará con:

  • Tres bloques diferenciados: destinados a Pediatría, Adultos y un sector de confitería.

  • Innovación educativa: se incorporará un área de simulación clave para formaciones preprofesionales, una dinamoteca, biblioteca y un salón de usos múltiples para actividad científica.

  • Construcción de vanguardia: empleo de estructuras metálicas, paneles térmicos para climatización y revestimientos exteriores con tecnología Screenpanel.

Impacto en la atención sanitaria

El director del hospital, Juan Pablo Gempel, destacó la relevancia de la intervención: "Es una obra muy necesaria. Por estos consultorios pasan alrededor de 300.000 pacientes al año, y esto nos permitirá ofrecer espacios más adecuados".

Además, subrayó que el área de simulación será un referente a nivel nacional, ya que existen muy pocas instalaciones de este tipo en el país, fortaleciendo la capacitación de los profesionales de la salud.

