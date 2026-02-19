Imputaron al conductor que atropelló y mató a un jubilado: no podrá manejar por 45 días
Jorge Alcayaga fue formalmente imputado por homicidio culposo tras el fallecimiento de Horacio Lucero, de 80 años. El juez le prohibió conducir por 45 días y ordenó otras medidas mientras avanza la investigación.
Este jueves se desarrolló una audiencia clave en la causa que investiga la muerte de Horacio Lucero, el jubilado de 80 años que falleció el 3 de enero tras ser atropellado en la intersección de calles Mendoza y Brasil, en Capital.
En ese marco, el juez de Garantías Alberto Caballero resolvió imputar formalmente a Jorge Alberto Alcayaga, de 62 años, por el delito de homicidio culposo. Además, le prohibió conducir cualquier vehículo con motor por el plazo de 45 días como medida cautelar.
El planteo fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal, integrado por los fiscales Emiliano Pugliese, Nicolás Schiattino y Roberto Ginsberg, quienes sostuvieron que, según las pericias preliminares, el imputado habría conducido de manera negligente y temeraria al momento del impacto.
La Fiscalía también argumentó que Alcayaga padece diversas patologías médicas, entre ellas Parkinson, lo que —según expusieron— podría representar un riesgo si continúa al volante. En esa línea, solicitaron la prohibición de conducir y otras medidas restrictivas, pedido que fue aceptado por el magistrado.
Entre las disposiciones impuestas, Alcayaga deberá presentarse una vez por mes en la Comisaría 3ª, no podrá salir del país sin autorización judicial y deberá abstenerse de entorpecer la investigación. En caso de incumplimiento, podría ordenarse su detención.
Durante la audiencia también se conoció que en septiembre de 2025 el imputado renovó su licencia de conducir por dos años a través de la empresa EMICAR. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó que se remitan los estudios psicofísicos realizados en ese momento para analizar si se encontraba en condiciones de manejar.
El hecho
El siniestro vial ocurrió el 2 de enero por la tarde. Según la investigación, Lucero intentaba cruzar la calzada cuando fue embestido por una camioneta Honda HR-V conducida por Alcayaga.
Tras el impacto, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas. Pese a haber sido intervenido quirúrgicamente y permanecer más de 24 horas en terapia intensiva, falleció al día siguiente.
Personal de la División Criminalística trabajó en el lugar para realizar pericias mecánicas y relevar rastros que permitan determinar la velocidad del vehículo y si existió alguna maniobra evasiva posible.
En la audiencia, el imputado manifestó su pesar por lo ocurrido, aseguró estar a disposición de la Justicia y afirmó dedicarse a la provisión de equipamiento hospitalario. La causa continuará bajo investigación mientras se aguardan nuevas pericias y pruebas técnicas.