Imputaron al conductor que atropelló y mató a un jubilado: no podrá manejar por 45 días

La Fiscalía también argumentó que Alcayaga padece diversas patologías médicas, entre ellas Parkinson, lo que —según expusieron— podría representar un riesgo si continúa al volante. En esa línea, solicitaron la prohibición de conducir y otras medidas restrictivas, pedido que fue aceptado por el magistrado.

image

Entre las disposiciones impuestas, Alcayaga deberá presentarse una vez por mes en la Comisaría 3ª, no podrá salir del país sin autorización judicial y deberá abstenerse de entorpecer la investigación. En caso de incumplimiento, podría ordenarse su detención.

Durante la audiencia también se conoció que en septiembre de 2025 el imputado renovó su licencia de conducir por dos años a través de la empresa EMICAR. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó que se remitan los estudios psicofísicos realizados en ese momento para analizar si se encontraba en condiciones de manejar.

El hecho

El siniestro vial ocurrió el 2 de enero por la tarde. Según la investigación, Lucero intentaba cruzar la calzada cuando fue embestido por una camioneta Honda HR-V conducida por Alcayaga.

Tras el impacto, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas. Pese a haber sido intervenido quirúrgicamente y permanecer más de 24 horas en terapia intensiva, falleció al día siguiente.

Personal de la División Criminalística trabajó en el lugar para realizar pericias mecánicas y relevar rastros que permitan determinar la velocidad del vehículo y si existió alguna maniobra evasiva posible.

En la audiencia, el imputado manifestó su pesar por lo ocurrido, aseguró estar a disposición de la Justicia y afirmó dedicarse a la provisión de equipamiento hospitalario. La causa continuará bajo investigación mientras se aguardan nuevas pericias y pruebas técnicas.