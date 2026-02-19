Autopsia clave y giro judicial por la muerte de Evelyn Esquivel

Los peritos forenses detallaron que presentaba múltiples lesiones internas y externas, compatibles con la mecánica del accidente. El informe médico-legal confirmó que el deceso fue consecuencia directa del impacto, lo que modificó la calificación legal de la causa: de lesiones pasó a homicidio culposo.

Con el capítulo médico cerrado, la investigación judicial se concentra ahora en determinar quién conducía el Peugeot 208 al momento del vuelco.

Desde el inicio hubo versiones cruzadas. En distintos momentos, tanto Páez Atencio como Molina se atribuyeron la conducción ante la Justicia, cada uno con su abogado. Sin embargo, fuentes tribunalicias señalaron que existirían pericias técnicas que permitirían esclarecer esa contradicción.

En los próximos días podría definirse la imputación formal. Para uno de los sobrevivientes podría recaer la acusación de homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor, mientras que para el otro no se descarta la figura de encubrimiento, si se comprueba que hubo intención de desviar la investigación.

Los investigadores aguardan además las filmaciones de cámaras del control vial de San Luis, que podrían aportar datos determinantes sobre quién manejaba al salir desde Córdoba rumbo a San Juan. Según declararon los sobrevivientes, el viaje comenzó alrededor de la 1:30 y el siniestro ocurrió aproximadamente cinco horas después.

Mientras la familia de Evelyn avanza para constituirse como querellante, la causa entra en una etapa decisiva. La autopsia confirmó cómo murió. Ahora, la Justicia debe establecer quién fue responsable.