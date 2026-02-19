Barrio 20 de Junio: cortaba el pasto y murió por una descarga eléctrica

La víctima fue identificada como Luis Alberto Zabala. Según lo que se pudo reconstruir, estaba realizando tareas de mantenimiento cuando recibió una fuerte descarga eléctrica.

De acuerdo al testimonio de su hijo, se habría producido un cortocircuito en el alargador que usaba para conectar la máquina cortadora. Esa falla habría generado la descarga que le provocó la muerte prácticamente en el acto. Vecinos intentaron asistirlo, pero no hubo nada que hacer.