"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > murió

Barrio 20 de Junio: cortaba el pasto y murió por una descarga eléctrica

Un hombre de 60 años perdió la vida este jueves por la tarde tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en su vivienda del barrio 20 de Junio, en el departamento Santa Lucía.

Una tarde que parecía como cualquier otra terminó en tragedia en Santa Lucía. Un hombre de 60 años murió este jueves cerca de las 14 mientras cortaba el pasto en su casa del barrio 20 de Junio, en la zona de calles Corvalán y Sarassa.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Zabala. Según lo que se pudo reconstruir, estaba realizando tareas de mantenimiento cuando recibió una fuerte descarga eléctrica.

De acuerdo al testimonio de su hijo, se habría producido un cortocircuito en el alargador que usaba para conectar la máquina cortadora. Esa falla habría generado la descarga que le provocó la muerte prácticamente en el acto. Vecinos intentaron asistirlo, pero no hubo nada que hacer.

Te puede interesar...

En el lugar trabajó personal policial y tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que ordenó las pericias correspondientes y la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento. En principio, todo apunta a una electrocución accidental.

La noticia generó un fuerte impacto en el barrio, donde Zabala era conocido por los vecinos.

Temas

Te puede interesar