Una tarde que parecía como cualquier otra terminó en tragedia en Santa Lucía. Un hombre de 60 años murió este jueves cerca de las 14 mientras cortaba el pasto en su casa del barrio 20 de Junio, en la zona de calles Corvalán y Sarassa.
Barrio 20 de Junio: cortaba el pasto y murió por una descarga eléctrica
