Luis Caputo anunció que el Gobierno extenderá el RIGI por un año más

"El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan", concluyó el titular del Palacio de Hacienda.

Desde que se implementó el RIGI ya se han aprobado diez proyectos. Además, existen al menos 11 proyectos adicionales en trámite que podrían sumar otros u$s20.000 millones en inversiones futuras

Uno de los más importantes es el de Josemaría y Filo de Sol llevado a cabo por Vicuña Corp., por el cual se anunció una inversión de u$s18 millones.

Embed Importante!



Prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente.



Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 19, 2026

Javier Milei recibió al CEO de Vicuña Corp. por el megaproyecto minero de u$s18.000 millones en San Juan

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, tras el anuncio de una inversión total de 18.000 millones de dólares para un megaproyecto minero en San Juan, con desembolsos iniciales de hasta 7.000 millones y respaldo oficial al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.

Además, el encuentro se realizó en la sede de Gobierno y contó con la participación del country director de la compañía, José Morea; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En la foto de la reunión sale también encima de la mesa la motosierra que el jefe de Estado tiene en su despacho.

Según el comunicado de la Presidencia de la Nación Argentina, los directivos de la empresa explicaron que la decisión de avanzar se apoya en el “marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica” que ofrece el RIGI, impulsado por el Gobierno. En ese sentido, afirmaron que, sin ese instrumento, “un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina”.