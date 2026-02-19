La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este jueves un paro general de 24 horas, sin movilización, en protesta contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional. La medida, que rige desde la medianoche, cuenta con una adhesión masiva de diversos gremios, paralizando servicios clave en la provincia y el país.
Paro de la CGT: San Juan se quedó sin transporte ni bancos este jueves
La medida de fuerza por 24 horas rechaza la reforma laboral que se debate en Diputados. El cese de actividades afecta colectivos, vuelos, escuelas y la atención en la administración pública.