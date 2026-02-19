"
Paro de la CGT: San Juan se quedó sin transporte ni bancos este jueves

La medida de fuerza por 24 horas rechaza la reforma laboral que se debate en Diputados. El cese de actividades afecta colectivos, vuelos, escuelas y la atención en la administración pública.

La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este jueves un paro general de 24 horas, sin movilización, en protesta contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional. La medida, que rige desde la medianoche, cuenta con una adhesión masiva de diversos gremios, paralizando servicios clave en la provincia y el país.

Servicios afectados por la medida:

  • Transporte Público: La UTA confirmó su adhesión, por lo que no hay servicio de colectivos. Tampoco funcionan trenes ni taxis debido al cese total dispuesto por la CATT y la UGATT.

  • Bancos: La Asociación Bancaria ratificó que no habrá atención presencial en ninguna entidad financiera durante toda la jornada.

  • Vuelos: En el sector aerocomercial, gremios como APA y APLA se sumaron a la huelga, lo que derivó en la cancelación de 255 vuelos por parte de Aerolíneas Argentinas.

  • Educación: No hay clases en la mayoría de las instituciones públicas debido a la adhesión de CTERA, UDA y CONADU.

  • Comercio y Administración Pública: FAECYS anunció su participación, lo que resiente la atención en comercios y supermercados. Por su parte, ATE y UPCN paralizan la atención en dependencias estatales.

Contexto legislativo

El paro coincide con la sesión en la Cámara de Diputados, prevista para las 14:00 horas, donde se dará tratamiento a la iniciativa de reforma laboral. Mientras tanto, el sector de Camioneros también mantiene frenada la logística y distribución de mercaderías en todo el territorio.

