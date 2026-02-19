Paro de la CGT: San Juan se quedó sin transporte ni bancos este jueves

Servicios afectados por la medida:

Transporte Público: La UTA confirmó su adhesión, por lo que no hay servicio de colectivos. Tampoco funcionan trenes ni taxis debido al cese total dispuesto por la CATT y la UGATT.

Bancos: La Asociación Bancaria ratificó que no habrá atención presencial en ninguna entidad financiera durante toda la jornada.

Vuelos: En el sector aerocomercial, gremios como APA y APLA se sumaron a la huelga, lo que derivó en la cancelación de 255 vuelos por parte de Aerolíneas Argentinas.

Educación: No hay clases en la mayoría de las instituciones públicas debido a la adhesión de CTERA, UDA y CONADU.