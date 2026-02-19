Firme en Baréin: Colapinto completó 120 giros y marcó el mejor tiempo de Alpine

En la comparación directa, el argentino superó a varios rivales que aparecen como competencia directa en la zona media de la grilla: quedó por delante del Audi de Nico Hülkenberg, el Haas de Esteban Ocon, el Racing Bulls de Liam Lawson y el Williams de Alex Albon.

image

Con esta jornada, Colapinto cerró una pretemporada intensa. Entre los ensayos privados en Barcelona y las pruebas oficiales en Sakhir, acumuló 2.452 kilómetros recorridos y 352 giros en Baréin, cifras que le dieron rodaje y confianza con el monoplaza de nueva generación.

En el panorama general, Antonelli marcó el mejor tiempo acumulado de los tests (1:32.803), todavía lejos de la pole position que Oscar Piastri había conseguido en el último Gran Premio de Baréin (1:29.841), lo que refleja que los equipos aún trabajan con cargas y configuraciones distintas.

image

Este viernes se disputará la última jornada de pruebas en Baréin, con Pierre Gasly al volante del Alpine durante todo el día.

La cuenta regresiva ya está en marcha: la temporada 2026 comenzará en Melbourne. El viernes 5 de marzo, desde las 22.30 (hora argentina), se realizará la primera práctica libre del Gran Premio de Australia. La carrera, a 58 vueltas, se disputará el domingo 8 desde la 1 de la madrugada.

Colapinto cumplió, sumó kilómetros y dejó señales positivas. Ahora, la verdadera prueba será cuando los puntos estén en juego.