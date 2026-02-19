Firme en Baréin: Colapinto completó 120 giros y marcó el mejor tiempo de Alpine
El piloto argentino completó una jornada intensa en Baréin, marcó la mejor vuelta de Alpine en la pretemporada y cerró los ensayos con más de 2.400 kilómetros acumulados. El debut oficial será en el GP de Australia.
Franco Colapinto le puso punto final a su pretemporada de Fórmula 1 con una jornada exigente y alentadora en el Circuito Internacional de Baréin. El piloto argentino estuvo al mando del A526 durante todo el día, completó el programa previsto por Alpine y sumó otras 120 vueltas que consolidaron su preparación de cara al inicio del campeonato.
Si bien los tiempos en los tests no son determinantes y la referencia real llegará en el Gran Premio de Australia, el balance fue positivo. El joven de 22 años no registró inconvenientes importantes y mostró una evolución constante cada vez que salió a pista.
Sobre el cierre de la actividad, Colapinto firmó su mejor giro: 1:33.818. Ese registro no solo lo ubicó sexto en la tabla del jueves, a 1.105 del más veloz del día (Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes), sino que además se convirtió en la mejor vuelta de Alpine en lo que va de la pretemporada en Baréin.
En la comparación directa, el argentino superó a varios rivales que aparecen como competencia directa en la zona media de la grilla: quedó por delante del Audi de Nico Hülkenberg, el Haas de Esteban Ocon, el Racing Bulls de Liam Lawson y el Williams de Alex Albon.
Con esta jornada, Colapinto cerró una pretemporada intensa. Entre los ensayos privados en Barcelona y las pruebas oficiales en Sakhir, acumuló 2.452 kilómetros recorridos y 352 giros en Baréin, cifras que le dieron rodaje y confianza con el monoplaza de nueva generación.
En el panorama general, Antonelli marcó el mejor tiempo acumulado de los tests (1:32.803), todavía lejos de la pole position que Oscar Piastri había conseguido en el último Gran Premio de Baréin (1:29.841), lo que refleja que los equipos aún trabajan con cargas y configuraciones distintas.
Este viernes se disputará la última jornada de pruebas en Baréin, con Pierre Gasly al volante del Alpine durante todo el día.
La cuenta regresiva ya está en marcha: la temporada 2026 comenzará en Melbourne. El viernes 5 de marzo, desde las 22.30 (hora argentina), se realizará la primera práctica libre del Gran Premio de Australia. La carrera, a 58 vueltas, se disputará el domingo 8 desde la 1 de la madrugada.
Colapinto cumplió, sumó kilómetros y dejó señales positivas. Ahora, la verdadera prueba será cuando los puntos estén en juego.