Iba en moto, tocó a una menor y escapó: analizan imágenes para identificarlo

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en el barrio Conjunto 7 de Pocito. Las cámaras de seguridad de un comercio captaron el momento en que un hombre a bordo de una moto tocó a una menor de 12 años y huyó. La Policía trabaja para identificarlo.

Un grave episodio es investigado por la Policía en el departamento de Pocito, luego de que se viralizaran imágenes de un presunto abuso contra una menor de 12 años ocurrido en la mañana de este jueves.

El hecho se registró cerca de las 10 en un comercio del barrio Conjunto 7. Según se observa en las cámaras de seguridad, un hombre que circulaba en motocicleta se acercó hasta el lugar mientras la niña realizaba una compra y, sin descender del rodado, la tocó de manera indebida antes de escapar a toda velocidad.

El atacante llevaba casco rojo y vestimenta de trabajo. Trascendió que la moto tendría patente 376 HBI, dato que ahora forma parte de la investigación, aunque oficialmente no se confirmó la identidad del conductor.

De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, la conducta podría encuadrarse en el delito de abuso sexual simple. La familia de la menor impulsó la difusión de las imágenes con el objetivo de lograr su identificación. Por el momento, el hombre no fue reconocido. La Policía analiza los registros fílmicos y solicita cualquier información que pueda aportar datos concretos para avanzar en la causa.

El episodio generó indignación entre vecinos de la zona, que manifestaron su preocupación por la modalidad del ataque y reclamaron una rápida intervención para dar con el responsable.

