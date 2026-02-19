Un grave episodio es investigado por la Policía en el departamento de Pocito, luego de que se viralizaran imágenes de un presunto abuso contra una menor de 12 años ocurrido en la mañana de este jueves.
Iba en moto, tocó a una menor y escapó: analizan imágenes para identificarlo
El hecho ocurrió este jueves por la mañana en el barrio Conjunto 7 de Pocito. Las cámaras de seguridad de un comercio captaron el momento en que un hombre a bordo de una moto tocó a una menor de 12 años y huyó. La Policía trabaja para identificarlo.