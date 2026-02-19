Iba en moto, tocó a una menor y escapó: analizan imágenes para identificarlo

El hecho se registró cerca de las 10 en un comercio del barrio Conjunto 7. Según se observa en las cámaras de seguridad, un hombre que circulaba en motocicleta se acercó hasta el lugar mientras la niña realizaba una compra y, sin descender del rodado, la tocó de manera indebida antes de escapar a toda velocidad.

El atacante llevaba casco rojo y vestimenta de trabajo. Trascendió que la moto tendría patente 376 HBI, dato que ahora forma parte de la investigación, aunque oficialmente no se confirmó la identidad del conductor.