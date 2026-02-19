"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > conflicto

Conflicto familiar y desistimiento: dijo que su primo la abusó pero se arrepintió

Luego de casi un año de trámite judicial, la causa por presunto abuso sexual contra un comerciante de Caucete fue cerrada. La joven de 18 años manifestó en reiteradas oportunidades su decisión de no continuar con la acción penal y la Justicia dictó el sobreseimiento total y definitivo del acusado.

Tras casi doce meses de investigación, la Justicia resolvió cerrar la causa penal iniciada contra un comerciante de Caucete acusado de abuso sexual simple. La decisión se tomó luego de que la denunciante desistiera formalmente de continuar con el proceso.

El imputado, Torres, de 45 años, fue sobreseído este jueves 19 de febrero durante una audiencia realizada en Tribunales. El pedido fue formulado por el fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG, y contó con el aval del juez de Garantías Guillermo Adárvez. En la audiencia también participó el defensor del acusado, el abogado César Jofré.

La causa se había iniciado el 31 de enero de 2025, tras la denuncia de una joven de 18 años. Según la presentación inicial, el hecho habría ocurrido el 21 de enero por la tarde, en el local comercial del acusado, ubicado en el departamento Caucete.

Te puede interesar...

En su primera declaración, la joven sostuvo que el hombre le realizó comentarios de contenido sexual, le tocó el cabello y le manifestó su intención de mantener una relación con ella. De acuerdo a ese relato, también la habría tomado del brazo y tocado los pechos por encima de la ropa, situación de la que logró zafar para retirarse del lugar.

El expediente avanzó y el 23 de julio de 2025 Torres fue formalmente imputado por el delito de abuso sexual simple. Sin embargo, un día antes de esa audiencia, la denunciante ya había comunicado telefónicamente a la Fiscalía su decisión de no continuar con la denuncia, al señalar que se trataba de un conflicto familiar.

Esa postura fue ratificada en octubre, cuando volvió a ser notificada y confirmó su voluntad de no seguir adelante con el proceso. Finalmente, un informe psicológico incorporado al expediente dejó asentado su pedido de interrupción definitiva. En ese marco, la joven manifestó que no quería generar mayores conflictos en el ámbito familiar y que el imputado ya no la molestaba.

Ante la falta de impulso de la acción penal por parte de la denunciante, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento. El juez Adárvez hizo lugar al planteo y dictó el sobreseimiento total y definitivo del comerciante, dejando cerrada la causa.

Temas

Te puede interesar