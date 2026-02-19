Jueves 19 de febrero
Agenda Cultural: Qué hacer este fin de semana en San Juan
Desde shows internacionales y tributos emocionantes hasta cine gratuito y ferias al aire libre. Repasamos las mejores propuestas para disfrutar del 19 al 22 de febrero.
The Platters en vivo: La legendaria banda de doo-wop y rock & roll romántico llega al Teatro Sarmiento. Un recorrido por los grandes clásicos que marcaron una época.
Hora: 21:30 hs.
Entradas: Boletería del teatro (10 a 13 y 17 a 20 hs) o en entradaweb.com.ar. (Hay 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard).
Viernes 20 de febrero
Cine gratuito - "Pantallas Abiertas": Se proyectará el film Arráncame la vida (basado en la novela de Ángeles Mastretta) en el Chalet Cantoni. Ideal para amantes del cine histórico y dramas intensos.
Hora: 20:00 hs.
Entrada: Libre y gratuita (por orden de llegada). Apto para mayores de 13 años.
Música para Volar: Un homenaje sinfónico a los grandes del rock nacional (Soda, Charly y Fito) con arreglos de cuerdas y vientos en el Hotel Buena Vista (Zonda).
Hora: Consultar al momento de adquirir entradas.
Entradas: Disponibles en entradaweb.com.ar.
Experiencia Candlelight: Conciertos íntimos a la luz de las velas en el Teatro Sarmiento. Habrá dos funciones especiales: tributo a Coldplay y lo mejor de Hans Zimmer.
Entradas: A través de feverup.com.
Sábado 21 de febrero
Amigos del Vino – Sesión 1: Una combinación de música en vivo y cultura vitivinícola en el ambiente relajado de Merced del Estero.
Hora: 22:00 hs.
Entradas: Disponibles en avantti.io.
Domingo 22 de febrero
Tardecitas de Verano en Rivadavia: El plan ideal para la familia en el Parque de Rivadavia. Habrá danza, shows musicales, patio gastronómico, artesanos y juegos para los más chicos.
Hora: Desde las 17:00 hs.
Entrada: Libre y gratuita.