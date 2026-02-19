"
Agenda Cultural: Qué hacer este fin de semana en San Juan

Desde shows internacionales y tributos emocionantes hasta cine gratuito y ferias al aire libre. Repasamos las mejores propuestas para disfrutar del 19 al 22 de febrero.

Jueves 19 de febrero

  • The Platters en vivo: La legendaria banda de doo-wop y rock & roll romántico llega al Teatro Sarmiento. Un recorrido por los grandes clásicos que marcaron una época.

    • Hora: 21:30 hs.

    • Entradas: Boletería del teatro (10 a 13 y 17 a 20 hs) o en entradaweb.com.ar. (Hay 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard).

Viernes 20 de febrero

  • Cine gratuito - "Pantallas Abiertas": Se proyectará el film Arráncame la vida (basado en la novela de Ángeles Mastretta) en el Chalet Cantoni. Ideal para amantes del cine histórico y dramas intensos.

    • Hora: 20:00 hs.

    • Entrada: Libre y gratuita (por orden de llegada). Apto para mayores de 13 años.

  • Música para Volar: Un homenaje sinfónico a los grandes del rock nacional (Soda, Charly y Fito) con arreglos de cuerdas y vientos en el Hotel Buena Vista (Zonda).

  • Hora: Consultar al momento de adquirir entradas.

  • Entradas: Disponibles en entradaweb.com.ar.

  • Experiencia Candlelight: Conciertos íntimos a la luz de las velas en el Teatro Sarmiento. Habrá dos funciones especiales: tributo a Coldplay y lo mejor de Hans Zimmer.

    • Entradas: A través de feverup.com.

    • Sábado 21 de febrero

    • Amigos del Vino – Sesión 1: Una combinación de música en vivo y cultura vitivinícola en el ambiente relajado de Merced del Estero.

      • Hora: 22:00 hs.

      • Entradas: Disponibles en avantti.io.

    Domingo 22 de febrero

    • Tardecitas de Verano en Rivadavia: El plan ideal para la familia en el Parque de Rivadavia. Habrá danza, shows musicales, patio gastronómico, artesanos y juegos para los más chicos.

      • Hora: Desde las 17:00 hs.

      • Entrada: Libre y gratuita.

