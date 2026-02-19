Menos espera: PREVI, el chatbot de Sancor Seguros, amplía sus funcionalidades

Con esta mejora, PREVI amplía su alcance dentro del ecosistema digital de la prepaga. Entre las nuevas funciones se encuentran:

Generación de token de atención.

Solicitud y seguimiento del estado de autorizaciones médicas.

Gestión de reintegros y consulta de montos a cobrar.

Emisión del certificado de asistencia al viajero.

Descarga de facturas y consulta de deuda.

Acceso al Programa Preferidos, que permite sumar a un nuevo afiliado y obtener beneficios. image

Desde la compañía explicaron que la incorporación de estas herramientas busca agilizar procesos administrativos y, al mismo tiempo, descomprimir otros canales de atención, mejorando la experiencia general del usuario.

PREVI utiliza tecnología de inteligencia artificial en algunas de sus funcionalidades y forma parte de la estrategia digital de Prevención Salud, que brinda cobertura médica en todo el país a través de una amplia red de prestadores.

La empresa, con más de una década en el mercado de la medicina prepaga, ofrece distintos planes diseñados para adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada afiliado. Según destacan, el foco está puesto en la prevención, la calidad prestacional y la cercanía en la atención.

Con esta actualización, el chatbot deja de ser solo un canal de consultas para convertirse en una herramienta integral de gestión, en línea con la transformación digital que atraviesa al sistema de salud.