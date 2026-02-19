"
Vivo: Diputados debate la modernización laboral

El debate transcurrirá en un Congreso rodeado por protestas sindicales y un paro nacional convocado por la CGT.

En lo que se presume será una sesión bastante extensa, la Cámara de Diputados iniciará a partir de las 14 una reunión clave para avanzar con el proyecto de ley de modernización laboral proveniente del Senado. El primer desafío estará en la obtención del quórum, que a priori aparece garantizado, teniendo en cuenta tan solo el número de miembros de cada uno de los bloques que convocaron a esta sesión.

Pasa que el pedido de sesión -que se conoció en el transcurso del plenario de este miércoles en el que se dictaminó el texto a considerar- fue suscripto por los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y los jefes de bloques Cristian Ritondo (Pro), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Con la asistencia perfecta de todos estos bloques, el oficialismo tendría asegurado el quórum desde una base de 130 legisladores.

