En lo que se presume será una sesión bastante extensa, la Cámara de Diputados iniciará a partir de las 14 una reunión clave para avanzar con el proyecto de ley de modernización laboral proveniente del Senado. El primer desafío estará en la obtención del quórum, que a priori aparece garantizado, teniendo en cuenta tan solo el número de miembros de cada uno de los bloques que convocaron a esta sesión.
Vivo: Diputados debate la modernización laboral
El debate transcurrirá en un Congreso rodeado por protestas sindicales y un paro nacional convocado por la CGT.