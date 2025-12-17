Paso de Agua Negra habilitado este miércoles: horarios y recomendaciones

Asimismo, se difundió un listado de teléfonos de utilidad para quienes transiten por la zona o tengan previsto cruzar a Chile:
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes, de 9 a 18
0800-222-6272 / 0800-333-0073
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
(264) 4307246 / 4307251 / 4307208
[email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso
(+56 32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56 9) 93238104 (solo emergencias)
Blanco 625, 5º piso, oficina 53 – Valparaíso
Atención: 09 a 17
[email protected]
Gendarmería Nacional Argentina
Dirección Nacional de Vialidad
(264) 4213534 / 4212966 / 4212532
[email protected]
Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón
Santo Domingo s/n°, Rodeo, Iglesia
Emergencias: 107
Finalmente, recordaron que para llamar desde Argentina a Chile, a teléfonos fijos se debe marcar (+56) + código de zona + número (La Serena–Coquimbo: 51), y para celulares (+56) (9) + número.