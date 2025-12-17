"
San Juan 8 > San Juan > Paso Internacional de Agua Negra

Paso de Agua Negra habilitado este miércoles: horarios y recomendaciones

El Ministerio de Gobierno informó que el Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado este miércoles de 7 a 17, con presencia de Vialidad Nacional en la ruta.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó el estado del Paso Internacional por Agua Negra al miércoles 17 de diciembre de 2025.

Según el parte oficial, el paso fronterizo, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Desde la cartera provincial recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la ruta.

Asimismo, se difundió un listado de teléfonos de utilidad para quienes transiten por la zona o tengan previsto cruzar a Chile:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes, de 9 a 18

0800-222-6272 / 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

(264) 4307246 / 4307251 / 4307208

[email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

(+56 32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56 9) 93238104 (solo emergencias)

Blanco 625, 5º piso, oficina 53 – Valparaíso

Atención: 09 a 17

[email protected]

Gendarmería Nacional Argentina

  • Sección Las Flores: (2647) 497002

  • Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

(264) 4213534 / 4212966 / 4212532

[email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Santo Domingo s/n°, Rodeo, Iglesia

Emergencias: 107

Finalmente, recordaron que para llamar desde Argentina a Chile, a teléfonos fijos se debe marcar (+56) + código de zona + número (La Serena–Coquimbo: 51), y para celulares (+56) (9) + número.

