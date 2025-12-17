Paso de Agua Negra habilitado este miércoles: horarios y recomendaciones

Según el parte oficial, el paso fronterizo, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Desde la cartera provincial recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la ruta.